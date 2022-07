2022. december 15-én kerül mozikba az Avatar: A víz útja című film, amiben James Cameron ismételten elkalauzol bennünket a távoli Pandora csodaszép, ám korántsem veszélytelen világába.

A 2009-es film folytatásában visszatér a két főszereplőt alakító Zoe Saldaña és Sam Worthington, de a Titanic színésznője is kékbe burkolódzik, ugyanis Kate Winslet is csatlakozott a stábhoz, az Empire Magazinenak hála pedig az első fotókat is láthatjuk róla.

A filmben egyébként egy várandós Nav'it fog alakítani, aki elmondása szerint egy igazi vezető, aki bármi áron harcba száll a népéért.