Spoiler: nem Hungary Baldwin lesz a kicsi.

Hamarosan anya lesz Alec Baldwin legidősebb, Kim Basingertől született lánya, Ireland. A kismama lányt hord a szíve alatt, nemrég pedig elárulta, párjával már döntöttek is a gyermek nevét illetően.

Mivel őt magát is egy országról (Írországról) nevezték el, úgy döntöttek, barátjával hagyományt fognak teremteni, így a kicsi is eszerint lesz megkeresztelve. Választásuk a Holland-re esett, több oknál fogva is.

„Szeretem Holland Taylor színésznőt. Mindig is tetszett ez a név kiskorom óta, azt gondoltam nagyon klasszikus, gyönyörű hangzása van, szóval ennél maradtunk” – idézte a modellt a People magazin.

Az, hogy a kis Hollandia mikor jön világra, pontosan nem tudni még, mindenesetre nagynénikéi és nagybácsikái már nagyon várják az érkezését.