Le sem tagadhatnák egymást!

Florence Pugh-t egy ritkán látott kísérővel kapták lencsevégre a lesifotósok a minap: a színésznő a nagymamájával sétálgatott New York utcáin. Florence és Pat le sem tagadhatnák egymást, hasonló arcvonásaikkal azonnal belopták magukat a rajongók szívébe, akik azt is megjegyezték, még a képeken át is jól látszik, mennyire szereti egymást az idős hölgy és világsztár unokája.

„ Imádom, hogy ilyen közel áll a nagymamájához! ” – írta egy kommentelő. Pugh-t korábban a Nincs baj, drágám premierjére is a mamája kísérte el, aki láthatóan nagyon élvezte a vörös szőnyeges bevonulást.