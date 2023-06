Nem akármilyen öröm és meglepetés ért egy magyar szurkolót a budapesti Sevilla – AS Roma Európa Kupa döntője után. José Mourinho a római klub vezetőedzője már azzal is megdobogtatta a szíveket, hogy az elveszített döntőt követően a Sevilla szurkolóit is megtapsolta, így gratulálva a spanyoloknak a győzelemhez, amit az egész stadion tapssal fogadott, de amit ezt követően tett, arra nem sokan számítottak.

Különösen nem egy magyar szurkoló, akinek Mourinho olyat ajándékot adott, ami egy életre szól. Az AS Roma vezetőedzője levetette nyakából az ezüstérmet, és nekiadta egy magyar szurkolónak. Az esetről az AS Roma szurkolói oldala számolt be.