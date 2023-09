Egyre kevésbé próbálja titkolni kapcsolatát Timotheé Chalamet és Kylie Jenner. A sztárpár állítólagos románcáról hosszabb ideje terjednek pletykák, ám az első valódi bizonyítékre egészen az előző hétvégéig várni kellett. Akkor rögtön egy csókolózós videóval vált egyértelművé, tényleg együtt van a színész és sminkmogul (bár továbbra sem mindenkit sikerült meggyőzniük, hogy nem PR-érdekekből).

Beyoncé Los Angeles-i koncertje után most a keleti parton, egy jóhírű New York-i étteremben randevúztak a fiatalok, akiket ismét sikerült lencsevégre kapniuk a szemtanúknak. Jennerék két tervező, Haider Ackermann és Augustinus Bader privát fashion week-vacsorájára voltak hivatalosak, ahol egymás mellett is foglaltak helyet, és látszólag remekül érezték magukat – bár ezúttal jóval visszafogottabbak voltak, mint a Reinassance turné alatt.