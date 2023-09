Megmutatta, hogy ropják a latinos-dallamokra.

A Dancing with the Stars próbaterméből jelentkezett be követőihez a hamarosan induló műsor egyik versenyzője, T. Danny.

A 24 éves rapper partnerével, Lissák Laurával, valamint az új évadban szintén szereplő Marics Peti-Stana Alexandra párossal forgatott egy rövid TikTok videót, ahol megmutatták, hogy haladnak a táncleckékkel. Ezúttal egy latinosabb koreográfiát adtak elő a rajongóknak, akiket a jelek szerint meggyőztek a látottak, sorra bíztatták a két fiatal énekest.

A Dancing with the Stars két hete bejelentett negyedik évadának teljes szereplőlistáját itt találják, az első élő show október 14.-én lesz látható a Tv2-n.