Marics Peti és táncpartnere, Stana Alexandra a Dancing with the Stars című show-műsor nézőinek kérdéseit, kommentjeit válaszolták meg a minap a TV2 egyik miniinterjújában, melyből többek között az is kiderült, hogy a ValMar énekese randizott-e már rajongóval. A DWTS finalistája elárulta: többel is ismerkedett már.

A kérdés pontosan így szólt: „Peti, nagyon helyes vagy! Randiznál rajongóval?”

Mire az énekes egyből rávágta, hogy:

Ó, ha tudnád, hogy már mennyivel randiztam!

– nevetett Marics, kiemelve, most nem igazán szokott randizni, mert inkább a karrierjére fókuszál.