Ahogy az Index is megírta, Szabó Simon győzelmével ért véget a Farm VIP negyedik évada, a színész 14 millió forinttal távozhatott a tanyasi realityből. Most Lakatos Levente (aki szintén feltűnt a műsorban) podcast beszélgetésében vendégeskedett a másik két dobogós, Laky Zsuzsi és Vajda Johnny, témáik között pedig a finálé is szóba került.

Az egykori modell elárulta, ő és Szabó is gyomorrontással küzdöttek az utolsó megmérettetés előtti reggelen, de ez sem állt az utukba, hősiesen teljesítették az egész napos kihívást.

„Hosszú és kimerítő volt. Jó feladatok voltak, de valahogy nem volt bennem, hogy minden áron nyerjek. Én ezzel a játékkal csak nyertem, olyan büszkén mentem haza, mintha én nyertem volna meg az egészet” – vallotta be Laky. Vajda ezzel szemben úgy gondolja, igazságosabb lett volna, ha a valóban egykori csapattársa nyakába került volna az aranyérem.

„Simon a verseny felétől haza akart menni. Ez lehet, hülyén hangzik, de szerintem más játékos jobban megérdemelte volna győzelmet. Olyanok, akik a feladatokba és a házimunkába sokkal többet beleadtak. Legyen az a Lacika, Laky Zsuzsi, vagy Ripli Zsuzsi, vagy te” – magyarázta az influenszer Sánta Lászlóra, valamint a műsorvezetőre célozva.

