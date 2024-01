Nyolcadikos ikergyermekeivel, Szonjával és Matyival Erős Antónia is gyakorol a központi felvételire, melyet az általános iskolás diákok január 20-án írnak meg élesben. Az RTLHíradó műsorvezetőnőjének meg is van a véleménye a tesztsorról, melyről a Reggeliben beszélt, ahová telefonon jelentkezett be.

„Azt látom, hogy – nemcsak nálunk a családban, hanem úgy általában a környezetünkben is – ez minden szempontból nagyon-nagyon megterhelő.

Őszintén megmondom, én nem tudom elképzelni, hogy egy átlagcsalád hogyan oldja ezt meg, még akkor is, ha nagyon jók a tanárok és nagyon jó az iskola, és mindent megtesznek azért, hogy felkészültek legyenek a gyerekek. Pluszórák és sok-sok tízezer forint kiadása nélkül hogyan tudják azt megoldani, hogy ezt a típusú felvételi tesztet meg lehessen írni?

Nekem központi felvételit nem kellett írni annak idején, viszont most írom a gyerekekkel együtt, nézem, hogy minek kellene megfelelniük. Időnként, ahogy átlapozom ezeket – és tényleg meg is írtam néhányat –, picit úgy vagyok vele, hogy nem lehetett volna ezt úgy, hogy az összes különböző dolgozat hasonló legyen, hasonló stílusú kérdésekkel legyen tele, mint ezek a felvételik. Miért nem lehetett ezt megcsinálni?” – vetette fel a kérdést, majd arról beszélt, hogy gyerekei iskolájában van felvételi-előkészítő, de a diákokat általában csak pár hónapig segítik felkészülni a kétszer 45 perces írásbelire, melynek eredménye eldönti, hogy a gyerek melyik iskolába megy.

Fia, Matyi alapból nem az az izgulós típus, de a jelek szerint a tesztlaptól ő is tart.