Már nem kell sokat várni a fanoknak, hogy visszatérjenek a messzi-messzi galaxisba.

Fotó: PlayStation

Nosztalgikus hangulatú előzetest kapott Star Wars: Battlefront Classic Collection, amely különleges megjelenés a klasszikus videójáték 20. évfordulóját hivatott megünnepelni. A Battlefront és a Battlefront II alapjátékot magába foglaló kollekció március 14-én érkezik minden platformra, azaz konzolokra és PC-re egyaránt.

Mivel a széria gyakorlatilag 2015 és 2017-ben kapott egy-egy rebootot, ezért várható volt, hogy a nagy rajongótáborral bíró cím nem egy alapoktól újraalkotott verziónak örülhet majd. Cserébe senki sem marad ki a kinézetében feljavított klasszikus Battlefront élményből.

Külön megjegyzendő, hogy két új karaktert és extra pályákat is tartalmaz majd a csomag, illetve on- és offline játékmódjai is visszatérnek, valamint a mára már feledés homályába vesző local split-screen (azaz osztott képernyő). Az Aspyr kiadó gondozásában érkező cím uyganakkor a feltételezésekkel ellentétben nem lesz cross play. A friss trailert alább tekintheti meg:

A Star Wars: Battlefront Classic Collection március 14-én jelenik meg Nintendo Switchre, PlayStation 4-5-re, Xbox One-ra és Seriesre, valamint PC-re.