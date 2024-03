Jól érzi magát, és továbbra is aktívan éli az életét.

Fotó: Sean Gardner / Getty Images Hungary

Kimondani is elképesztő, de március 10-én az amerikai színész-harcművész Chuck Norris betöltötte a 84. életévét. Az egykori texasi kopó már szögre akasztotta a kalapját, és 2012-es visszavonulása óta a rivaldafénytől távol tölti nyugdíjas éveit 23 évvel fiatalabb nejével. Most egy Instagram-videóban jelentkezett be a születésnapján, amiben azt láthatjuk, ahogy egy bokszzsákot püföl a születésnapja megünnepléseképpen.

Jól érzem magam, és aktív vagyok! Köszönöm a csodás születésnapi jókívánságokat! Az Isten áldjon titeket!

– köszönte meg rajongóinak a túláradó szeretetüket.