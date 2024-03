A fiatal énekesnő a várandóssága 14. hetében jár.

Patai Anna múlt héten jelentette be, hogy az első gyermekét hordja a szíve alatt, akit férjével, Pallus Bencével már nagyon várnak. A Megasztár egykori felfedezettje a várandósságát csak nagyon nehezen tudta titkolni, de most már esze ágában tagadni, milyen boldog; hétfőn például a Mokkában kezdték a napjukat férjével, akivel nyolc éve alkotnak egy párt. Igazi tiniszerelem az övék, régóta tervezték, hogy összeházasodnak.

A Küldd el a mosolyod című dal előadója a TV2 reggeli műsorában többek között arról is beszélt, hogy nem aggódják túl a dolgokat.

Azt gondolom, abból adódóan, hogy ilyen kis vagány, fiatalos szülők leszünk, nem aggódjuk túl a dolgot. Hála istennek a családtól, közeli ismerősöktől rengeteg tanácsot kapunk azzal kapcsolatban, hogy most is mit, hogy kéne, kellene, ők hogy csinálták és nekik mi vált be