Moritz Antastaisa nem ápol túl jó kapcsolatot szüleivel.

Őszintén beszélt nehéz gyerekkoráról a Next Top Model Hungary versenyzője, Moritz Anatstasia. A 19 éves lány a Story magazinnak adott interjújában elárulta, nem igazán tudja, mit szólnak szülei a tévés szerepléséhez, ugyanis egyikőjükkel sem ápol túl jó viszonyt. Édesapja Németországban kezdett új életet, 5 éve nem tartja a kapcsolatot vele, édesanyjával is alig beszélnek, szerinte túl nagyon a sérelmek közöttük.

„Igazából már 5-6 éve csakis magamra számíthatok, minden értelemben. Természetesen anyagilag is. Tizenöt éves korom óta önfenntartó vagyok. Ez idő alatt vagy tíz munkahelyem volt. Dolgoztam már étteremben – volt, hogy 12-13 órákat egy nap –, építőipari cégnél, de irodában is. És eközben alig voltam otthon. Sokat vagyok a páromnál, Daninál, és tervezzük az összeköltözést. És igen, szörnyen nehéz gyerekkorom volt, ami mély sebeket ejtett rajtam, de mindent megteszek azért, hogy ezeket ne cipeljem tovább. Szeretnék jól lenni. Azért is beszélek erről ennyire nyíltan, mert ez is a gyógyulás része, illetve tényleg bízom abban, hogy példa lehetek más fiatal lányok számára, akik hasonló helyzetben vannak” – vallotta be a tinédzser, aki szerint mást nem tehet, mint dolgozik magán, például terápiára jár.

„Mivel évek óta dolgozom, az iskola háttérbe szorult, amit rettentően sajnálok. Viszont bízom benne, hogy a műsor egyfajta ugródeszka tud lenni, mert tele vagyok célokkal, vágyakkal. Ilyen a modellkedés persze, és különben a műsorvezetés is. Szeretnék egy saját szépségszalont is, azzal is boldog lennék.”