Négysánc: újonc versenyző sáncrekorddal hozta a bomba meglepetést

A norvég Marius Lindvik törte meg a címvédő Kobajasi Rjoju szuper sorozatát a Négysáncverseny Garmisch-Partenkirchen-i állomásán. A 21 éves Lindvik élete első győzelmét szerezte meg a világkupában, ráadásul a sáncrekordot is beállította a német versenyhelyszínen.

A Négysáncverseny mindegyik futamának első körét KO-rendszerben rendezik, a 25 egymás ellen ugró párból a győztesek, valamint az öt legjobb vesztes kerülhet a második körbe. Garmischban az első párban ugró Roman Koudelka megadta az alaphangot, 135 méterrel kezdett. Őt aztán a 136,5 métert ugró Daniel Hubert előzte meg, de nem sokkal később jött egy szenzációs eredmény.

Marius Lindvik, aki 2018-ban junior világbajnok volt, beállította a sáncrekordot, az első Négysáncán versenyző norvég 143,5 métert ugrott. A mezőnyben volt egyébként a korábbi csúcstartó is, a 38 éves Simon Amman, aki túl van már csúcskorszakán, de a második körbe azért bejutott.

Marius Lindvik a sáncrekordot ugrott a Négysáncverseny Garmisch-Partenkirchen-i állomásán

Lindvik ugrása és sebessége után a zsűri csökkentett a nekifutó hosszán, így az ugrások is rövidebbek lettek. A szabályok szerint a rövidítés plusz pontokat ért az ugróknak, de így sem közelítették meg a 147,7 pontos Lindviket. A második Dawid Kubacki is csak 140,2 pontos volt.

Az utolsó pároknál a megerősödő hátszél is az ugrók ellen dolgozott, a jónak számító versenyzők sem tudtak messzire szállni, a korábbi Négysánc-győztes Stefan Kraft és a világbajnok Markus Eisenbichler sem fért be a legjobb tízbe. A címvédő és Oberstdorfban is nyerő Kobajsi Rjoju (Ryoyu Kobajashi) is csak negyedik helyre küzdötte fel magát az első sorozatban, de tíz pont hátrányban volt Lindvikkel szemben, míg a kvalifikációt nyerő Karl Geiger kilenc ponttal elmaradva a harmadik volt. Úgy tűnt, a zsűri rendesen belenyúlt a versenybe azzal, hogy nem reagált a megváltozott viszonyokra.

A második körben több top ugró javítani tudott, Kamil Stoch, Peter Precv és Eisenbichler is följebb jött, utóbbi a legjobb tízbe is bekerült. A második sorozatban a japán Ito Daiki hozta az első 140 pontos eredményt, ezzel egy rövid időre az élre is állt, végül az ötödik lett.

A hátulról a negyedikként ugró Kobajasi Rjoju nagyon odatette magát a második ugrásánál, 141 méterre szállt, 144,4 pontot kapott rá. A német Geigert nem nyomta agyon a tét, ugyanolyan szélviszonyok mellett 141,5 métert ugrott, és jó pontokat kapott a zsűritől is. 146,3 pontot kapott, Így már biztossá vált, hogy Kobajasi nem ír történelmet, ő lehetett volna az első ugró a Négysánc történetében, aki egymás után hat futamot nyer.

Négysáncverseny - Garmisch-Partenkirchen 2020

Kubacki is szépet ugrott, 139,5 méteres teljesítménye elég volt ahhoz, hogy Kobajasi előtt maradjon, összesítve viszont egy ponttal Geiger mögött maradt.

A világkupafutamot még sosem nyerő Lindvik sem rezzent meg, nagyobb hátszélben is szép ugrást mutatott be, sikerült megőriznie az előnyéből öt pontot, a Négysánc meglepetésgyőzelmét hozta.

Összetettben a címvédő Kobajasi Rjoju megőrizte előnyét, a második Geigert, a harmadik pedig Kubacki. A japán előnye 6,3 illetve 8,5 pont.

Marius Lindvik 2020. január 1-jén.