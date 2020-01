Négysánc: a lokálmatador szűken hozta a villanyfényes selejtezőt

A Négysáncverseny utolsó selejtezőjén helyi síugrót ünnepelhettek a bischofshofeneiek. A magára találó Stefan Kraft egy tizedponttal győzött. Az esélyesek közül senki nem hibázott nagyot, de nem mindenki volt meggyőző az osztrák állomás előestéjén.

A Négysáncverseny a végére egyre nehezebb, mert míg a többi állomás között volt egy-egy nap szünet, Innsbruck után egyből Bischofshofenbe költözött a mezőny, a szombati versenynap után kvalifikációval folytatódott a Turné.

Vasárnapra kisebb havazást ígértek a meteorológusok, de ha volt is, teljesen jelentéktelen mennyiségű hó esett, csak a sístadiont körülölelő magas hegyeken maradt mutatóba, a versenyt nem befolyásolhatta, így Bischofshofenre is maradt a deponált hó és a tavaszias napsütés.

A selejtező előtt bő két órával már mentek a próbaugrások, és több százan már emiatt is fölcaplattak a kisváros fölötti sánchoz, aminél már a verőfényben, kora délután bekapcsolták a reflektorokat.

A kvalifikációnál már szükség is volt erre, rendesen besötétedett, igazi villanyfényes verseny lett. Hetven ugró versenyzett a legjobb ötven helyért, közöttük sok osztrák, sőt volt egy bischofshofeni is, Jan Hörl, akit a nagyon klasszul hangzó lokálmatador szóval mutattak be. Hétfőn is szoríthatnak érte, túlélte az első kört. Hayböck is megkapta az ovációt, de a legnagyobb sztár kétségkívül Stefan Kraft volt, aki az egyik szomszéd faluból származik. Igazából őt is helyinek tekintik, hiszen idejárt sígimnáziumba, a már Négysáncverseny-összetettet is nyerő ugró fotóival ki is van tapétázva az iskola.

Az összegyűlt pár ezer ember nem mindenkiért lelkesedett be, az első nagy üdvrivalgást, a 38 éves Simon Amman kapta, aki megint továbbjutott, de nem volt erős eredménye.

A jó ugrások a mezőny utolsó harmadából jöttek, nem véletlenül, a világranglistán ezek a versenyzők állnak a jobb helyeken . A németeknek volt jó napjuk, Markus Eisenbichler volt az első 140 pont feletti ugró, majd honfitársával, Constantin Schmiddel vezettek. Utóbbi végül a negyedik lett. Az osztrákok örök kedvence, Gregor Schlierenzauer is kezd magára találni, de hiába ünnepelték, csak a 14. lett a selejtezőben.

A japán Ito Daiki 150,7 pontos ugrással vette át a vezetést, és jó esélye volt arra, hogy megnyerje a kvalifikációt. Az utolsó tíz versenyzőnél viszont a zsűri lentebb hozta az indulóhelyet, így a 140 méter körüli ugrássokkal már nem kellett számolni. Kamil Stoch rövidebb nekifutóval és nagyon hátszéllel – mindkettő hátrány – , is meg tudta közelíteni Itót, három tizeddel kapott ki tőle.

Kraft, aki saját várakozásaitól is elmaradt ezen Turnén, viszont a lehető legszűkebb különbséggel, egy tizeddel legyőzte, a japánt.

Az összetett első négy helyén álló ugrók ezúttal nem kerültek a legjobbak közé, de a selejtezőjük nem volt veszélyben. A címvédő Kobajasi Rjoju hetedik lett (148,8 pont), az előző két állomást megnyerő Marius Lindvik (146,9 pont) a kilencedik, a Négysánc összetettjét vezető Dawid Kubacki a 13. helyen (141,0 pont) végzett. A harmadik helyről startoló Karl Geiger pedig csak 16. lett 137,3 pontjával.

Vasárnap megint egy esti verseny lesz, ha ilyen pontkülönbségek alakulnak ki, mint ma, megint átrendeződhet az összetett dobogója.

(Borítókép: Kamil Stoch ugrik a Négysáncverseny bischofshofeni selejtezőjén (Georg Hochmut/AFP)