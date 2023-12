A Google idén is közzétette hagyományos évzáró listáját, felsorolva azokat a kulcsszavakat és neveket, amelyekre a legtöbben kerestek rá 2023-ban. A legnépszerűbb kereséseket globálisan és országokra vonatkozóan is láthatjuk, különböző kategóriákba – például filmek, sportesemények, elhunyt személyek – sorolva.

Magyarországon nem meglepő módon Azahriah nevére kerestek legtöbbször az élő hírességek közül. Őt követte a sorban a Dancing With The Starsban is feltűnt Eszenyi Enikő, a celebmilliárdos Jákob Zoltán és a komoly betegségen átesett Gálvölgyi János. Az ötödik helyen – egyedüli külföldiként – a Szulejmánból ismert török színésznő, Cansu Dere szerepel.

Az elhunyt személyek közül Suhajda Szilárd hegymászó nevére kerestek legtöbbször a magyarok, akinek tragédiába torkolló útja a Mount Everest tetejére az egész országot izgalomban tartotta. Őt követi a listán Matthew Perry, Vágó István, Tina Turner és Alan Rickman.

A Google-keresések alapján Magyarországon – az amerikai listához hasonlóan az Oppenheimer és a Barbie volt a legnépszerűbb film idén, amelyeket az Avatar 2, a Megfojtott virágok és a John Wick 4 követett. A sorozatok közül a Wednesday nyerte a kattintási versenyt.

A tv-műsorok közül a Sztárboxra keresett a legtöbb magyar, ráadásul az RTL fő attrakciójának legfőbb kihívója, a Dancing With The Stars csak az ötödik helyre került.

A sportesemények dobogójának tetején az atlétikai vb végzett, a többi négy helyet pedig a magyar labdarúgó-válogatott vitte el.

A globális lista gyöngyszemei

A Föld interneteléréssel rendelkező népességét az izraeli háború foglalkoztatta a hírek közül a leginkább. A legtöbbször keresett személy a Google keresőmotorjában a halálból visszatérő Damar Hamlin amerikaifutball-játékos volt, míg az elhunyt hírességek közül Matthew Perry mozgatta meg legjobban a világot.

Az életveszélyes balesetet túlélő Jeremy Renner vezeti a színészek globális listáját, Shakira pedig a zenészekét. És ahogy jeleztük, a filmes listát nem csak nálunk hódította meg a Barbenheimer.

A Google keresési toplistája egyébként sok hasonlóságot mutat a Wikipédia online lexikonéval; utóbbiról készített összefoglalónkat ide kattintva olvashatja.