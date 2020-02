Koronavírus: Olaszországra figyel a világ, megvan az első magyar fertőzött

Miközben Kínában már a WHO szerint is sikerült megfékezni a koronavírus terjedését, az Ázsián kívüli legnagyobb járvány Olaszországban ütötte fel a fejét. A Külügyminisztérium azt kéri mindenkitől, hogy az északi tartományokba csak tényleg halaszthatatlan esetben utazzunk, de Olaszország bármelyik részébe is csak azután induljunk el, hogy alaposan mérlegeltük a kockázatokat. Eközben megvan az első magyar koronavírus-fertőzött: a Japánban karanténban tartott Diamond Princess hajó legénységének egyik tagja.