Öt éves az Index fotós rovata

Itt lőtték agyon

Hetven évvel ezelőtt született az a törvény, miszerint Budapest zsidó polgárainak – otthonukat elhagyva – a számukra kijelölt csillagos házakba kellett összezsúfolódniuk. A házak többsége ma is áll, sokan a hetven év alatt egyszer sem tértek vissza, mert nem tudnak szabadulni az emlékeiktől, de olyan is van, aki még ma is ott lakik. Fotósorozatunkban mindenkit az egykor családja számára kijelölt csillagos házba vittünk vissza.

(Fotó: Bődey János / Index)