Dézsi Csaba András egy interjúban azt is mondta, hogy megosztottság helyett összefogás kell, és őt nem lehet joystickkel irányítani a pártközpontból.

A legfőbb ügyész azt is elmondta, hogy a kispesti korrupciógyanús ügyben is nyomoznak, de ott sem hallgattak ki senkit.

Bő egy évvel az önkormányzati választás előtt a Fidesz vezérkara már tudott a Borkai-videó létezéséről.

Kubatovék a választás előtt egy évvel úgy vélték, ha a kínos videó nyilvánosságra is kerül az önkormányzati választási kampány során, az nem árthat a Fidesznek.

Közben egy Kubatov Gáborhoz köthető társaság próbálta kideríteni, kiknél lehet az eredeti felvétel.

A videót többször is eladhatták, de az biztos, hogy egy diósdi férfi tízmillió forintot kapott érte. A pénzt Borkaiék dobták neki össze, az ügyletet Rákosfalvy Zoltán egyik ügyvéd partnere papírozta le.

A Borkai Zsolt bukásához vezető zsarolási történet eddig ismeretlen háttere és részletei.

Ha tudni nem is, sejteni azért sejtette Borkai Zsolt, hogy egy évvel az önkormányzati választás előtt, 2018 őszén miért akar vele egy biztonságos helyen találkozni Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója. Kubatov kérését, hogy a győri polgármester keressen a városban egy „megbízható, biztonságos helyet”, Molnár Ágnes tolmácsolta neki. Ha valamit akartak Pestről, azt általában a Sopronban élő Molnáron keresztül üzenték meg, aki országgyűlési képviselő, és a Fidesz regionális igazgatójaként közvetlenül az országos pártigazgató, Kubatov alatt áll a hierarchiában.

A polgármester a városházától negyedórányi autóútra lévő Gyirmótra, a 83-as út mentén, az Aranyhal étterembe beszélte meg a találkozót. Egy olyan időpontra, amikor tudta, az étterem még üres lesz, így anélkül találkozhat Kubatovval, hogy annak híre menne a városban, ahol amúgy nem sok mindent lehet titokban tartani. A találkozó nem tartott tovább 3-4 percnél, és inkább a pártigazgató beszélt.

Kubatov a fideszes vezetésű város ekkor még teljhatalmú urának számító Borkai tudomására hozta, hogy van egy videó, amin ő és városszerte ismert barátai láthatók, amint egy hajón szexelnek. Kubatov arról is beszélt, hogy az önkormányzati választási kampányban valószínűleg előkerül majd a felvétel.

De ez magánügy, sem Borkai politikai karrierjére, sem a Fideszre nem jelent veszélyt – magyarázta Kubatov a kissé feszült légkörben zajló találkozón,

és ezzel a polgármester értésére hozta azt is, hogy az ügyet neki kell valahogyan rendeznie.

Amikor Borkai elhagyta az éttermet, legfeljebb csak azon csodálkozhatott, hogy a Fidesz felső köre honnan tud a felvétel létezéséről, hiszen ő erről nem beszélt nekik. Sőt, Borkai Kubatovtól tudta meg, hogy videófelvétel is létezik – a polgármester addig csak fotókat látott az adriai orgiáról. A buliról, amiről akkor még nem tudta, hogy bő egy évvel később bele fog bukni.

A fenti részleteket azután raktuk össze, hogy megtudtuk, milyen vallomást tett az ügy néhány érintettje a rendőrségen, amikor a Borkai megbuktatásához vezető szexvideó ügyében zsarolás miatt eljárás indult.

Egy kis kiruccanás

Az, hogy valaki dörzsölt, még nem jelenti azt, hogy minden helyzetben éber és óvatos. Amikor 2018 májusában, a pünkösdi hosszú hétvégére Győr egyik milliárdos vállalkozója, Somogyi János vállalkozó lefoglalt egy katamarán jachtot Horvátországban, hogy barátaival egy jó kis bulit csapjanak, még nem gondolta, mekkora bajba keverik magukat. Somogyi nemcsak egy a jól menő győri vállalkozók közül, hanem annak a szűk baráti társaságnak az egyik tagja, akik az elmúlt másfél évtizedben szabályosan maguk alá gyűrték az ország egyik leggazdagabb városát, kiszorítva mindenkit, aki nem a slepp tagja.

A szűk baráti kör, melynek Somogyi mellett Borkai egyik legjobb barátja, a város egyik legbefolyásosabb ügyvédjének számító Rákosfalvy Zoltán is oszlopos tagja volt, jóban-rosszban összetartott. Összekötötte őket egy nagy üzlet is, amit még 2012-ben hoztak tető alá, amikor Somogyi pénzéből Rákosfalvy közreműködésével és a polgármester háttértámogatásával olyan, akkor még értéktelennek tartott földterületeket vásároltak fel a város körül, amit aztán aranyáron tudtak nem sokkal később eladni, mert ott épült fel a Győrt életben tartó Audi egyik logisztikai csarnoka. Milliárdokat kerestek ezen az üzleten, a pénz Luxemburgba, egy offshore cégbe vándorolt, és megalapozta annak az informális hatalomnak az anyagi hátterét, amivel az elkövetkezendő években ez a kis baráti társaság polipként tudta behálózni Győrt.

Amikor Somogyi lefoglalta a katamaránt az adriai hajókirándulásra, bekérte a barátai hajós jogosítványainak a számát is, mert ha már elmennek a tengerre, vezetni is szerettek volna. És persze inni és jól érezni magukat, ahogy szokták az ilyen partikon. A hajós bulira eljött két lány, egy székesfehérvári ikerpár is. A lányoknak senki nem mondta, hogy tilos mobilozni, amit bő másfél évvel később Borkai a rendőrségen tett tanúvallomásában már hibának nevezett, miután zsarolás miatt eljárás indult. De ott és akkor, a buli hevében a mobilozás nem nagyon tűnt fel a résztvevőknek, amúgy is volt Borkaiékban alkohol jócskán, ami tompította veszélyérzetüket.

A győri polgármesteren, valamint Rákosfalvyn és Somogyin kívül a bulira mások is eljöttek: olyanok, akiket ez a kör „befogadott”, és éppen ezért a Borkai-éra haszonélvezőinek számítottak. Vállalkozók, akikről városszerte tudni lehetett, hogy azért is tudnak egyről a kettőre jutni, mert a slepp tagjai. A hajón bulizott Neumann János, annak a Kultúrmérnök Kft.-nek a tulajdonosa, amely sorra nyerte a közbeszerzéseket, vagy éppen Szabó Ervin győri vendéglátós, aki a belvárosban tudott látványosan terjeszkedni, miután sorra megkapta az önkormányzati ingatlanok bérleti jogait, és még a Diákolimpia étkeztetésén is kaszálhatott a cégével, miután jóval magasabb ajánlattal nyerte meg a közbeszerzési pályázatot, mint a rivális cég.

Az orgiáért, mely közben Fekete Pákó Add ide a didit című klasszikusa szólt, komoly árat fizettek a résztvevők. Azt ugyanis nem tudták, hogy az egyik jelen levő lány felvételeket készít. Azt, hogy ezzel ki bízta meg, a rendőrség feladata lesz kideríteni, de a gyanú szerint a győri F. Gábor és a felesége. F. korábban egy családi elszámolási vita miatt neheztelhetett Rákosfalvyra. Tudta, hogy egy ilyen felvétel bizony sokat érhet, mert Rákosfalvyéknak elég sok ellenségük van.

Polgármester úr, ezt látnia kell!

Az adriai hajóút után, 2018 júliusában egy férfi egymás után többször hívta Borkai titkárságát a városházán. Mindenképpen beszélni akart a polgármesterrel, azt mondta, fontos, élet-halál kérdése, de rendre csak a városvezető kolléganőivel tudott beszélni, akik viszont lepattintották. Borkait amúgy sem lehetett csak úgy elérni, a polgármester nem éppen a nyitottságáról volt híres, ha valaki csak úgy az utcáról kereste. Ám ez a férfi levakarhatatlannak tűnt. Addig-addig győzködte Borkai kolléganőit arról, hogy a téma, amiről beszélni akar, rendkívül fontos, hogy végül bekapcsolták neki a polgármestert. Amikor bemutatkozott, Borkai egyből tudta, kicsoda, hiszen Póczik József egykori válogatott focistát sokan ismerik szerte a városban, régen mindketten az ETO sportolói voltak.

Fotó: atv.hu Póczik József

Póczik a polgármester értésére adta, hogy tényleg fontos ügyben kell beszélniük. Borkai végül nagy nehezen belement, hogy összefussanak a városházával szemben, a Rába hotelnél.

Póczik elővett néhány fényképet, melyek a pünkösdi hajóút során készültek, és Borkaiban ekkor, a szexképeket nézve tudatosult először, hogy bajban van.

Ahogy oly sokszor az elmúlt években, most is a legmegbízhatóbbnak és legokosabbnak tartott barátjához, Rákosfalvy Zoltánhoz fordult, neki szólt először a képekről. Borkai sokkos állapotba került, de még inkább bepánikolt, amikor hónapokkal később az Aranyhal étteremben Kubatovtól a videó létezéséről is értesült, valamint arról, hogy mindez az önkormányzati választási kampányban előkerülhet.

Az Aranyhalban megtartott pár perces találkozó után Borkai több olyan emberrel is megosztotta a titkát, akiktől valamilyen megoldást remélt. Így jóval a választási kampány előtt értesült a videó létezéséről például Borkai egyik bizalmasa, a városháza egykori kommunikációs vezetője, de 2019 tavaszán már Kósa Lajos is azzal hívta fel őt, hogy tud a videóról, mi több, látta is azt.

Tavaly tavaszra a Fideszben híre ment az ügynek, Borkai vallomása szerint Kósán kívül már mások, például Kocsis Máté is tudott a problémáról. Az Index megkeresésére Kocsis elismerte: neki 2019 tavaszán, egy győri rendezvényen Borkai maga mondta el, hogy van valami nőügy, ami a választási kampányban előkerülhet, de részleteket erről a polgármester nem osztott meg vele. Kerestük Kósa Lajost is, aki Borkai vallomása szerint már tavaly tavasszal azt mondta neki, hogy látta is a felvételt, de a politikus egyelőre nem reagált a megkeresésünkre.

Kényszer, érdek, ösztönélet

Borkai a rendőröknek tett tanúvallomásában arra utalt, hogy Orbán Viktor is tudott a felvételről.

Legalábbis amikor egy alkalommal Kubatovval a Fidesz budapesti székházában találkozott, a pártigazgató azt mondta neki, hogy a „főnök” szerint ami történt, magánügy, és nyugodjon meg, mert ha az önkormányzati választási kampányban nyilvánosságra kerül a téma,

AKKOR Azt a JOBBOLDALI MÉDIÁBAN BLOKKOLNI FOGJÁK.

Mindeközben elindult egy másik szálon az a magánnyomozás is, amit Rákosfalvy Zoltán irányított, hogy megtudja, kinél vagy kiknél lehet a felvétel, és megakadályozza, hogy az nyilvánosságra kerüljön. Többen segítségére voltak ebben a kutakodásban. Így például az a meglehetősen zűrös előéletű győri Puska Péter, aki a botrány kirobbanása után a Gyurcsány Ferenc vezette DK irányába terelte a szálakat, mondván, a felvételeket az ellenzéki párt használhatta fel Borkai ellen. Ennek a verziónak megágyazott, hogy ha a felvételek nem is, néhány fotó ahhoz a Póczikhoz jutott, aki korábban valóban a DK képviselőjelöltje volt.

Csakhogy a DK-s vonalnál jóval erősebb kapocs, hogy Póczik jelenlegi párja annak az F. Gábornak az édesanyja, aki a hajón tartózkodó lányokat a rendőrség gyanúja szerint a felvétel elkészítésével megbízhatta. Az, hogy Póczikhoz csak néhány kép került, arra utal, hogy a volt focista csak mellékszereplője a történetnek.

Ennek ellenére Puska a volt focistából próbálta kiszedni, kiktől származnak a képek. Póczik a botrány kirobbanása után azt mondta, nem tudja, honnan vannak a fotók. Különös magyarázattal állt elő: egy budapesti hotelben egy ismeretlen hagyta ott egy borítékban a képeket azzal a kéréssel, hogy azt juttassa el Borkainak.

A felvételt később nyilvánosságra hozó Ördög ügyvédje blogot készítő csapathoz (merthogy valószínűleg nem egy ember állt a blog mögött) több más módon is eljuthatott az anyag. A felvételek kézről kézre vándorolhattak – kérdés, ki, mikor és kinek fizetett.

Egy dolog biztos: Borkaiék legalább egyszer fizettek, ám nem Pócziknak.

Sem Borkai, sem Rákosfalvy nem állította a vallomásában, hogy a volt labdarúgó pénzt kért volna a képekért. Ezt csak egyetlen tanú, Puska állította eddig, aki a Póczikkal folytatott telefonbeszélgetéseit rögzítette is.

Kamuszerződés 10 millióról

A Rákosfalvy által indított „magánnyomozást”, amiben Puska Péter is szerepet kapott, két olyan budapesti férfi, Tóth Csaba és Mikó István is segítette, akikről köztudott, hogy Kubatov köréhez állnak közel, és cégükkel stadionokat biztosítanak a legkeményebb szurkolókkal szemben. Kapcsolati hálójuknak köszönhetően biztonsági szakemberekként ez a kör az alvilágban is otthonosan mozog.

Nem tudni, az ő közbenjárásuk segített-e, mindenesetre még a választási kampány előtti időszakban Rákosfalvyék kapcsolatba tudtak kerülni egy Busa gúnynéven emlegetett diósdi férfival, J. Zoltánnal, akinél bizonyosan ott volt a felvétel, és aki azt állította nekik, hogy a nála lévő anyag az eredeti. Tóth az Index megkeresésére a folyamatban lévő rendőrségi eljárás érdekeire hivatkozva nem kívánt nyilatkozni.

Fotó: Győrplusz TV / youtube Rákosfalvy Zoltán

Busa tizenkétmillió forintot kért a felvételért. Rákosfalvy engedett a zsarolásnak, de kétmillió forintot lealkudott, így a diósdi férfi végül tízmillió forintot kapott. A pénzt a hajóút résztvevői dobták össze, fejenként 1,6 milliót fizettek. Mindenki, így Borkai is fizetett.

A BUSÁVAL KÖTÖTT „ÜZLETET” LE IS PAPÍROZTÁK, AMI ARRA UTAL, azt HITTÉK, Ő AZ EGYETLEN BIRTOKOSA AZ ANYAGNAK.

A „hallgatási szerződést” (ami valójában egy, a videó felhasználási jogával kapcsolatos megállapodás volt) a Rákosfalvy Ügyvédi Iroda istállójához tartozó egyik ügyvéd, dr. Szűcs Mária ellenjegyezte. A megállapodás szövegében J. Zoltán mint a felvétel „szerzője” van feltüntetve.

Rákosfalvyék lényegében a videó felhasználásának jogát vásárolták meg, így próbálták meg bebiztosítani magukat arra az esetre, ha Busa később át akarná verni őket, és a felvétel nyilvánosságra kerülne. Azt nem tudni, miből gondolták, hogy a felvételnek, ami eredetileg amúgy sem Busa megbízásából készült, miért ne lennének másolatai, de egy dolog biztos: tévedtek.

A fentiek tények, de természetesen a botrány kirobbanásakor megjelentek mindenféle pletykák a párton belül. Még a választások előtt a Fidesz különböző szintű és rangú politikusai között, akik tudtak az ügyről, az a hír terjedt, hogy a zsaroló egymillió eurót akar a felvételért. De terjedt egy olyan pletyka is, hogy egy tatabányai bűnszervezetnek tartozik az egyik prostituált, aki a felvétellel fizetne az alvilági figuráknak. És persze az is elterjedt a fideszesek között, hogy az alvilág az ellenzék kezére játszhatta a felvételt, az ellenzék alatt pedig a DK-t értették.

Nem tudni, hogy ezeknek a pletykáknak mennyi valóságalapjuk volt, az viszont biztos, hogy a felvétel tényleg megfordult az alvilágban, és onnantól kezdve naivitásra vall abban bízni, hogy a folyamat megállítható, a botrány elkerülhető.

Lassú halál

Ugyanakkor a Fidesz vezérkarának, de legalábbis

Kubatov Gábornak naprakész információi lehettek arról, hogy a Borkai megbuktatását levezénylő Ördög ügyvédje blogon mikor, milyen anyag jelenik meg.

Legalábbis erre utal egy olyan momentum, amiről Borkai Zsolt beszélt a rendőrségen.

Amikor Borkai megtudta, hogy másnap meg fog jelenni a szexvideót nyilvánosságra hozó Ördög ügyvédje blog, épp teniszezett. Amikor végzett, látta, hogy rengeteg nem fogadott hívása van. Molnár Ágnes regionális pártigazgató és Kubatov is próbálta elérni. Visszahívta Kubatovot, aki Borkai vallomása szerint ekkor mondta el neki, mire számítson. Ne csak a szexvideó megjelenésére, hanem arra is, hogy a korrupciós ügyek is terítékre kerülnek majd.

De ahogy egy évvel korábban, Kubatovék most is hagyták, hogy Borkai folytassa, és a várható botrány ellenére végigvigye a választást. A polgármester a botrány kirobbanásakor azzal védekezett, hogy az ellenzék így akarja lejáratni. Viszont valóban az történt,

amit Orbánra hivatkozva Kubatov mondott Borkainak: a jobboldali sajtó, de még a közmédia is hallgatott az országossá dagadó szexbotrányról.

Fideszes körökből úgy tudjuk, a kormánypárton belül a botrány kirobbanása után már vita folyt arról, miként kezeljék a helyzetet. Végül ugyanaz a – később hibásnak gondolt – „stratégia” kapott zöld utat, ami addig: ezúttal sem avatkoznak közbe.

Mindeközben a győri gazdasági elitnek az a jobboldalhoz köthető része, amely az elmúlt években éppen Borkai és köre által lett gondosan leszalámizva, hátradőlve nézte végig a város nagy hatalmú embereinek közéleti vergődését. A bennfentesebbek, akik jó kapcsolatokat ápoltak a Fidesz egyes felső vezetőivel, ekkor már tudták, hogy hamarosan vezéráldozat lesz: Borkai – miután megnyeri a választást – feltehetően bukni fog.

Sokak számára nem is volt kérdés, hogy az Ördög ügyvédje blog mögött egy csapat áll, Borkaiék kicsinálása pedig nem ellenzéki ármánykodás, hanem egy inkább a jobboldalhoz sorolt kör bosszúja – erről bővebben ebben a cikkben olvashat. Azt is többen tudták már ekkor, hogy a felvételek a pünkösdi hajóút óta többször gazdát cserélhettek. Így kerülhettek éppúgy az alvilág kezére, mint olyan sértődött, gazdag nagyvállalkozók birtokába, akik régóta fenték a fogukat Rákosfalvyra és körére.

Amikor a videó nyilvánosságra került, Borkai – ahogy a tanúvallomásában fogalmazott – „örült, hogy a családját egyáltalán” össze tudja tartani. Aznap, amikor még polgármesterként egy videóban elismerte, hogy ő szerepel a nyilvánosságra került szexvideón, történt más is. Az esti órákban Borkai barátja, Rákosfalvy feljelentést tett a rendőrségen zsarolás miatt, és becsatolta a Subával kötött megállapodást a videó felhasználásáról.

A zsarolási ügyben jelenleg még tart a nyomozás, de nagyjából körvonalazódik, hogy a kiindulópont a győri F. Gábor és felesége lehetett. F.-ék bízhatták meg a hajóra invitált egyik lányt, hogy készítsen felvételeket. Subához végül F.-éken keresztül jutott el az anyag, de ahogy a Borkait közvetlenül felkereső Póczik példája is mutatja, másokhoz is került a felvételekből legalább egy-egy kocka.

Hagyták, hogy így legyen

Egy vezető fideszes politikus, aki egyébként megerősítette lapunknak, hogy a pártban már több mint egy éve tudtak a Borkaiékról készült felvételről, alapvetően a Fidesz igazgatásáért felelős Kubatovékat hibáztatta a történtekért.

Ép ésszel ugyanis nehezen fogható fel, hogy az erősen katolikus hátterű Győrben miért tartott veszélytelennek a párt vezetése egy ilyen botrányt, aminek a bekövetkeztére amúgy már egy évvel a választás előtt ők maguk is számítottak. Egy év elegendő lett volna arra, hogy Borkait és körét háttérbe szorítsák, és felépítsenek egy másik jelöltet. Így ha ki is került volna a videó, az már nem gerjesztett volna akkora hullámokat, mint egy hivatalban lévő polgármester esetében.

Kalkulálhatott a Fidesz azzal, hogy magánéleti ügyek (addig még) nem kerültek elő, legalábbis ilyen erősen nem – ennek viszont ellentmond, hogy Borkai vallomása szerint Kubatovék számoltak azzal, hogy a felvétel nyilvánosságra kerül majd a kampányban. Az is elképzelhető, hogy Kubatovék úgy vélték, ha elő is kerülnek majd a kínos képek, Borkai megnyeri a választást, mert ahhoz elég népszerű Győrben.

Ha így kalkuláltak, akkor talán azzal nem számoltak, hogy az orgiához hozzákapcsolják majd az emberek azokat a korrupciógyanús ügyleteket, amelyek korábban visszhangtalanok maradtak. Ráadásul ha ezzel számoltak, akkor is kérdés, miért hagyták figyelmen kívül az ügy erkölcsi megítélését, ami éppen a Fidesz keresztény brandjének ártott.

A történteknek lehet egy másik olvasata is. Eszerint Borkai az elmúlt másfél évtizedben valóban be tudta húzni a választásokon Győrt a kormánypártnak, de ahogy nőtt a hatalmuk és a befolyásuk Rákosfalvyval, úgy vált az életmódjuk egyre kockázatosabbá a Fidesznek. Jobboldali körökben is sok ellenséget szereztek, idő kérdése volt, hogy mikor tör ki egy botrány, így a Fidesz vezetése akár Borkaiék „elengedésével” is kereshette a kiutat. Magyarán

hagyták, hogy Borkaiék megoldják az ügyet, ha pedig erre nem képesek, belebukjanak.

Orbán amúgy már 2017-ben is kiállt Borkai mögül, amikor hagyta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban, ahova akkor már Rákosfalvy is betette a lábát, szabad verseny alakuljon ki, és a győri polgármestert kiszorítsák a vezetésből.

Jóllehet végül Borkai megnyerte a választást, akár el is veszíthette volna, ha az utolsó pillanatban néhány jobbikos nem lép ki az ellenzéki összefogásból. Mindenesetre a választás után, de még Borkai bukása előtt több, a Fidesz frontvonalában mozgó politikus is arról beszélt a háttérben, hogy Borkainak mindenképpen le kell mondania, ha másért nem, azért, mert a nyilvános szereplései ellehetetlenültek.

Több fideszes politikus is azt mesélte lapunknak, hogy ezt az egész történetet „benézték”, és ezért elsősorban Kubatovot hibáztatják. Arra viszont az általunk megkérdezett politikusok sem tudtak épeszű magyarázatot adni, hogy Kubatovék miért döntöttek így, milyen racionális magyarázat van erre. Az ügyben kerestük Kubatov Gábort is, de nem reagált.

Lefogyva, meggyötörten

Végül Borkainak nem maradt más választása, novemberben lemondott. Azóta, bár nem bujkál, például eljár teniszezni, kerüli a nyilvánosságot, miután többször előfordult, hogy a győriek beszóltak nekik vagy éppen a családtagjainak. De nem csak Borkait, Rákosfalvyt is megviselték a történtek, az ügyvéd láthatóan lefogyott. A korábban befolyásos társaság többi tagja már korántsem annyira magabiztos, mint akkor, amikor még a hajón mulattak önfeledten.

A helyzetüket ismerők szerint a hajóút résztvevői közül leginkább Szabó Ervinnek van veszítenivalója. Nemcsak azért, mert a túlárazott diákolimpiai étkeztetés miatt már Budapesten nyomoznak, hanem azért is, mert ha a fideszes Dézsi Csaba lesz az új polgármester, akkor átnézhetik az önkormányzati szerződéseket, amelyeket Borkai barátai az önkormányzattal kötöttek.

A Fideszen belül a Borkai-ügy egyik vesztese végső soron maga Kubatov lehet.

Úgy tudjuk, hogy miután Orbán Viktor javaslatára az a Dézsi Csaba lett a Fidesz polgármesterjelöltje, akit évekkel korábban éppen a Borkai-kör szorított háttérbe, és aki egyébként Szijjártó Pétert is felfedezte a pártnak, Kubatov és az emberei, köztük Molnár Ágnes is veszített a tekintélyéből.

Több, a Dézsi kampányát belülről ismerő forrás is arról beszélt az Indexnek, hogy a jelölt és Kubatovék között elég komoly konfliktusok voltak a kampány alatt, és ezeket nem a regionális pártigazgató nyerte meg. Példaként említették, hogy Dézsinek Kubatovék meg akarták szabni, mely médiumoknak nyilatkozhat, ám erre ő fittyet hányt, és a „liberálisnak” elkönyvelt sajtóval is szóba állt.

Persze a nagy kérdés nem az, hogy milyen hatással lesz a Borkai-ügy a Fideszen belüli erőviszonyokra, hanem hogy miként alakul majd át a város láthatatlan politikai és gazdasági hatalmi térképe az időközi választások után.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)