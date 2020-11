Az önkormányzat honlapján olvasható tájékoztatás szerint a szájat, orrot eltakaró maszk használatát:

az óvodák, a bölcsődék, a közoktatási intézmények, a gyógyszertárak, az élelmiszerboltok, a drogériák, a posták és a templomok bejáratától számított 20 méteren belül;

az orvosi rendelők és a szakrendelő bejáratától számított 50 méteren belül;

a közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára kijelölt átkelőhelyektől számított 10 méteren belül;

a játszótereken és a kutyafuttatókban;

a gyalogosforgalom számára nyitva álló metró aluljárók és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terek külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belül;

az Újpesti Piac és Vásárcsarnok közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 50 méteres távolságon belül;

Káposztásmegyeren az óratoronytól számított 100 méteres távolságon belül a sétányon írja elő.

Az önkormányzat nem zárja be a kutyafuttatókat, viszont továbbra is kérik, hogy a gazdik tartsák a másfél méteres biztonsági távolságot, a maszkokat pedig mindenkinek kötelező hordani az elkerített részeken.

Déri Tibor polgármester arra is felhívta a kerületiek figyelmét, hogy a maszkhasználat a fővárosi önkormányzat döntése értelmében a tömegközlekedés megállóiban is kötelező, nem csak magukon a járatokon. Közölte azt is, hogy a PiacPlacc a jogszabályok értelmében ezen a hétvégén már nem nyit ki, várhatóan – ha a járványügyi szabályok engedik – a téli szünet után indul újra.

Mint mondta, arra koncentráltak, hogy ahol nagyobb számban csoportosulhatnak az emberek, ott kötelező legyen a maszkviselés.