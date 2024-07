Vajon mennyi hátraarcot és botlást fogadnak még el a Magyar Pétertől követői?

Magyar Péter még fél éve sincs, hogy feltűnt – mit feltűnt, berobbant – a színen, azóta pedig a „viccnek is rossz”-ból elindulva valahogy mégis politikus lett, akarata ellenére a hangfelvételt is kiszivárogtatta, tervei ellenére vitázni sem vitázott nagyjából senkivel, majd kijelentései ellenére mégis felvette európai parlamenti mandátumát. Összeállításunk Magyar Péter fordulatairól.

Még valamikor 2024 februárjában, a kegyelmi botrány kirobbanása után indult Magyar Péter közszereplői karrierje, amikor még Varga Judit – akkor már csak volt – igazságügyi miniszter volt férjeként bement a Partizánba és kifejtette véleményét a NER romlott működéséről – miközben több mint tíz évig maga is élvezte a NER nyújtotta kiváltságokat, a kormány hibáiról, az Ügyészség korruptságáról és a Rogán Antal vezette, Magyar által csak propagandamédiának nevezett gépezet káros hatásairól. A műsor a legjobb időben és a legjobb helyen jelent meg ahhoz, hogy egy ember a semmiből feltűnjön és megalapozza azt, amit az utána következő szűk fél év hozott – sokak szerint tudatosan.

Persze akkor elméletileg még szó sem volt politikai karrierről, a műsorvezető kérdésére, hogy Magyar tervez-e politikai pályára lépni, a válasz az volt, hogy

„ez még viccnek is rossz!”

Akkor még mindössze különböző „atombombákról” volt szó, amelyektől Rogán Antal bepakolja a bőröndjét és keres egy országot, ahonnan nincs kiadatás, a kormány pedig lemond, mert miután nyilvánosságra hozza Magyar Péter, ami a birtokában van, „mást nem tehet”. Akkor még csak a Diákhitel Intézet volt vezetőjeként vagy Varga Judit volt férjeként hivatkozott mindenki Magyar Péterre, aki a NER-ből jött, de a NER ellen támadt és ennél érdekesebb nemigen volt akkoriban a közvélemény számára.

Az első hátraarc

A helyzet aztán nagyon gyorsan eszkalálódott, hiszen a kormánypárt és az ellenzéki pártok is feljelentéseket tettek Magyar ellen a kijelentései után, elkezdték megkapirgálni volt munkahelyeit – amely posztokról egymás után mondott le, vagy mondatták le –, a Megafon támadásba lendült, Magyar Péter pedig Facebook-posztok és különböző interjúk formájában támadta a hatalmat és építette követői táborát. Ekkoriban dobta be először, hogy „hamisított rendőri jelentések készülnek ellene”, amellyel előrevetítette, hogy talán valami ilyesmi is előkerülhet. És elő is került nem sokkal később egy Varga Judittal való viharos veszekedésről szóló rendőri jelentés. Ezzel párhuzamosan beindult a találgatás, hogy a sok helyen „nőverőnek” titulált Magyar esetleg mégis pártot gründol magának.

A pletykák igaznak bizonyultak, Magyar valóban összerántott egy komoly tüntetést március 15-ére, ahol bejelentette, hogy zászlót bont; hogy létrehozza a Talpra Magyarok közösségét, valamint azt is, hogy pártot alapít és elindul a június 9-i választásokon. Hogy miért gondolta meg magát Magyar és miért döntött mégis a politikai pálya mellett? Erre a válasza a követők nyomása, megkeresése, érdeklődése és a szilárd elhatározottsága volt, miszerint „együtt építhetünk egy szebb Magyarországot és lebonthatjuk a NER-t.

lépésről lépésre, tégláról téglára”

– szólt az azóta szállóigévé vált szókapcsolat. Mindeközben egy másik, talán még nagyobb dolog is készülődött a háttérben, hiszen Magyar elmondta, hogy nem akarta nyilvánosságra hozni azt a hangfelvételt, amelyet Varga Judittal való családi beszélgetésén vett fel még 2023 januárjában, de az őt és családját ért támadások miatt, bedobta, hogy tudja ki áll a Völner–Schadl-ügy hátterében, a Központi Nyomozó Főügyészség is berendelte, és erre azt mondta, át fogja adni bizonyítékként a hangfelvételt.

A második hátraarc

Innen pedig már nem volt visszaút, a kormányoldal kapcsolati erőszakkal vádolta Magyart, még a volt feleség, Varga Judit is újra nyilvánosság elé állt – pedig lemondása óta visszavonult a közélettől – és különböző történeteket mesélt el a „bántalmazó, nárcisztikus” Magyar Péterről, akit azonban ez sem állított meg. A hangfelvétel kikerült – mint később kiderült, semmi hatása nem lett sem a kormányra, sem Rogán Antalra, sem az Ügyészségre, sem Polt Péterre, sem a NER egészére nézve –, Varga Judit pedig interjút adott Hajdú Péternek a házasságukról, és a volt férjéről.

Az események egyre inkább felgyorsultak, hiszen Magyarnak ahhoz, hogy indulhasson, találnia kellett egy pártot, ami szerinte se nem jobb, se nem bal, nincs még se összeNERezve, se össze-Gyurcsányozva, és még a renoméja is úgy-ahogy ép.

A mérések az ifjú politikus számára egyre biztatóbbá váltak, a baloldal jobboldali Messiásozta, a kormánypárt baloldali Messiásozta Magyar Pétert, aki mindenközben a háttérben a pártalapításon ügyködött és úgy gondolkodott: ha mindkét oldalról támadják, akkor jól csinálja azt, amit csinál. Persze a biztonság kedvéért még összehozott egy óriási politikai demonstrációt a Kossuth térre, majd április 10-én, egy nappal a határidő lejárta előtt csak lehullt a lepel, és kiderült, hogy a Tisza Párt lett Magyar Péter befutója, amelynek egyből alelnöke is lett. Világossá tette, hogy ennek színeiben kíván indulni június 9-én az európai parlamenti választásokon. Bár az idő rövidsége miatt az önkormányzati választást nagyjából passzolták, de azért a fővárosban több kerületben is megmérették magukat.

Hiába a program nélküli politizálás és az egyszemélyes show, Magyar Péter népszerűsége egyre nőtt, de nagy kérdés volt, hogy kiket fognak képviselőként az Európai Parlamentbe vagy a Fővárosi Közgyűlésbe küldeni. Magyar Péter kijelentette, hogy ő biztosan nem ül be az EP-be, hiszen itthon vannak tervei, viszont ahhoz, hogy egyáltalán értelme legyen a kérdésnek, jelölteket kellett keresni. Ebben is követőtábora segítségét kérte, majd követői közül állított jelölteket, és sorrendet is a listára.

Magyar később országjárásba kezdett, ahogy „régen Orbán, mikor még mert emberek közé menni”, de sokkal érdekesebb volt az, hogy mindenáron köztévévitát szeretett volna kiharcolni, amelyet végül meg is kapott. S noha programjuk még nem nagyon volt, nagyjából úgy nézett ki, hogy mindenki az új Tisza Párt alelnökével szeretne vitázni, amelyet maga Magyar is szorgalmazott még a politikai karrierje hajnalán. Csak aztán valami ismét megváltozott…

A harmadik hátraarc

Ugyanis az „új Messiás” – ahogy elkezdték emlegetni a politikust – valahogy meggondolta magát és sorra mondta le az EP-listavezetői vitákat. Nem ment el a Partizánba sem, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy a köztévé időközben konfirmált vitáját is kihagyja, mert szerinte a „feltételek nem voltak vitára alkalmasak”. Aztán mégis ott volt...

Bár a Tisza Párt ismertsége folyamatosan nőtt, abban talán még a leglelkesebb hívek sem bíztak, hogy a kormányt meg lehet buktatni és le lehet váltani – vagy egyáltalán csak legyőzni az EP-választáson –, de az emberek abbéli reményeiket látták manifesztálódni Magyarék pártjában, hogy legalább a második helyet behúzzák és ezzel mintegy figyelmeztetést küldenek a Fidesz–KDNP felé, hogy új szereplő, ráadásul nem is akármilyen szereplő van a politikai sakktáblán.

A Fidesz–KDNP a papírformának megfelelően megnyerte az EP-választást – és legtöbb helyen az önkormányzatit is –, a Tisza pedig a várakozásoknak megfelelően csaknem 30 százalékkal zárt a második helyen, míg a fővárosban majdnem ugyanannyi szavazatot kapott, mint a kormánypártok. Így újabb probléma ütötte fel a fejét, hiszen az EP-be 7 képviselőt, míg a Fővárosi Közgyűlésbe 10 képviselőt kellett delegálniuk, de mivel sok volt az átfedés a nevekben a két lista között, kiderült, hogy kevés az ember. Így ismét jött a fejvakarás.

A negyedik hátraarc

Magyar Péter ugyan váltig állította, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, mert itthon tervezi a politikai karrierjét, hiszen kiderült, hogy „a Fidesznek egyedül a Tisza Párt maradt az egyedüli kihívója a 2026-os parlamenti választásokon”, nagyon hamar felül kellett bírálnia a döntését, hiszen emberhiány lépett fel a párt csatasorában. Szavazóit kérte meg, hogy segítsenek a döntésben, de mivel elég egyértelmű volt a dolog, ez inkább csak formális gesztus volt az alelnök részéről. Mivel nem zárja ki egymást, hogy az EP-be és a Fővárosi Közgyűlésbe is beüljön Magyar (utóbbi csak októbertől esedékes), ezért már Magyar sem zárja ki, hogy ez meg fog történni.

A munka pedig – a korábbi ígéreteknek megfelelően – meg is indult, hiszen a Tisza Párt képviselőit felvették az EP legnagyobb pártcsaládjába, az Európai Néppártba – miközben a KDNP egyetlen képviselője kilépett onnan, Orbán Viktor pedig új frakciót gründolt. A népszerűség pedig továbbra sem csappant – pedig Magyar tett érte bőséggel, elég csak a diszkós dulakodására vagy éppen az ATV-s kirohanására [az volt az ötödik hátraarc – a szerk.] gondolni.

Itt pedig elérkeztünk a jelenbe, amikor még mindig sokkal több a kérdés Magyarral és a Tisza Párttal kapcsolatban, mint a válasz. Vajon tényleg beül mindkét helyre Magyar? Vajon kitarthat ez a növekedés két éven keresztül, a 2026-os parlamenti választásokig? Vajon mit fognak csinálni, kivel fognak kollaborálni a Közgyűlésben? Vajon mennyi hátraarcot és botlást fogad még el a Magyar Pétertől a rajongótábor?