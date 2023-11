Harry hercegék idén újra a királyi családdal karácsonyozhatnak?

III. Károly 75. születésnapja hozta közelebb egymáshoz apát és fiát, ami akár azt is eredményezheti, hogy a sussexi pár 2018 után újra a királyi családdal együtt ünnepelheti a karácsonyt a szigetországban. Ráadásul ezúttal a gyerekeiket, a négyéves Archie herceget és a kétéves Lilibet hercegnőt is magukkal vihetnék.

2019 óta minden karácsonykor találgatás övezi, hogy Harry herceg és Meghan Markle vajon ismét a királyi családdal töltik-e az ünnepeket, vagy Kaliforniában maradnak. A sussexi pár az Egyesült Államokba költözése óta eltávolodott a famíliától, amire csak rátettek egy lapáttal a Harry&Meghan című sorozatukban, illetve a herceg idén januárban megjelent könyvében szereplő állítások. A királyi sarj egy új oldaláról mutatta be a közte és a rokonaik között kirobbant konfliktust, amit kívülről egyébként az egész világ végigkísért. Álláspontja ismertetésével valamiképp a helyükre kerültek bizonyos puzzle-darabok, így a nyilvánosság jobban megérthette, mi zajlott a Buckingham-palotában az elmúlt pár évben. Egészen az előző hétig úgy tűnt, hogy a sussexi pár és a királyi család kapcsolata a menthetetlen kategóriába tartozik, ám a herceg meghúzta a váratlant.

Édesapja, III. Károly november 14-én ünnepelte 75. születésnapját, amely alkalmából Harry herceg, Meghan Markle és gyermekeik, Archie herceg, illetve Lilibet hercegnő telefonon keresztül köszöntötték fel őt. Pontosabban a király unokái egy videóüzenetben énekelték el neki a Boldog születésnapot! című dalt. Az értesülések szerint a felek utoljára fél évvel ezelőtt beszéltek, illetve legutóbb III. Károly koronázásán láthatták egymást – bár tisztes távolságból. Ugyan a királyi sarj azóta többször járt Európában, és III. Károly próbált közeledni a fia felé, eddig folyton elutasításba ütközött. II. Erzsébet halálát követően például vacsorázni hívta, meghívót kapott a születésnapi partijára, a tavalyi karácsonyi összejövetelre, illetve kijelentette, az ajtaja mindig nyitva áll előtte. Azonban az, hogy ezúttal Harry herceg kereste III. Károly társaságát, elindíthat egy békülési folyamatot közöttük, ami nagy fordulópontot jelenthet a jövőre nézve – és akár még az idei közös karácsonyozás sem maradhat el.

Újra együtt a család?

Évek óta megy a huzavona Harry herceg és a királyi család között, ami abból fakad, hogy míg előbbi nem azt tűzte ki célul, hogy a monarchia fennmaradásáért küzdjön, hanem saját utat választott magának, addig a família érdekei ezzel épp ellentétesek. Ahogy arról a herceg korábban beszámolt a memoárjában, hiába próbálták eddig megbeszélni vitás ügyeiket, két különböző álláspontot képviselnek, aminek aligha van keresztmetszete. Ezzel együtt arról is beszámolt, hiányzik neki a családja, akiktől első körben bocsánatkérést várna, amiért nem álltak ki mellette, amikor a brit sajtó nem kímélte őket. Ám abból, hogy felkereste édesapját a születésnapján – illetve a hírek szerint abban maradtak, hogy a jövő héten újra beszélnek –, azt a következtetést lehet levonni, hogy eldöntötték: az ünnepek közeledtével itt az idő elásni a csatabárdot.

A sussexiek 2018 óta nem karácsonyoztak együtt a királyi családdal a Sandrigham házban, holott a norfolki közös ünneplés mára hagyománnyá nőtte ki magát – bár II. Erzsébet halála óta keserédes lehet a számukra az ott töltött idő. Tekintve, hogy Harry hercegék az elmúlt években rendre visszautasították a család meghívását, nem sokan reménykedtek abban, hogy egyszer majd mégis elfogadják. Egy forrás viszont arról számolt be a Daily Mailnek, hogy ugyan még hivatalosan nem küldték ki a meghívókat, azt feltételezik, hogy a sussexiek idén hajlandóak lennének együtt ünnepelni a famíliával, illetve jövő nyáron akár a Balmoral-kastélyba is ellátogatnának, ha meghívnák őket. Bár a Daily Mail által írottakat érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a brit lap az elmúlt időszakban oroszlánrészt vállalt abból, hogy a szigetország lakóit minden eszközzel Harry hercegék ellen hangolja – nem véletlen, hogy a sussexiek pert is indítottak velük szemben.

Az ugyanakkor az informátoruk megszólalását támaszthatja alá, hogy egy másik bennfentes nemrég úgy nyilatkozott, III. Károly a hivatalos teendői mellett többet szeretne az unokáival lenni – Harry herceg gyerekeivel pedig még sosem karácsonyozott. A péntekeket már hónapok óta a windsori kastélyban tölti, amelynek a birtokán álló Adelaide Cottage-ba költözött nemrég Vilmos herceg és Katalin hercegné a gyerekeikkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel. Úgy tudni, Kamilla királynénak és Katalin hercegnének köszönhető, hogy egyre többször gyűlik össze a család, ám Vilmos herceg is arról számolt be korábban, hogy szeretné, ha édesapja a lehető legtöbbet lenne az unokáival.

Jó lenne több időt tölteni vele otthon, és ha jutna ideje arra, hogy játsszon az unokákkal. Mert amikor ott van, az egészen elképesztő

– nyilatkozta egy 2018-as interjúban.

Korábban egyébként Kamilla királyné is úgy jellemezte III. Károlyt, mint egy olyan nagypapát, aki órákig mászkál az unokákkal, és vicces hangok kiadásával nevetteti meg őket. Sőt, a király a Highgrove birtok kertjében egy játszóteret alakíttatott ki, illetve 2015-ben felújíttatta azt a faházat, amit egykor Vilmos és Harry herceg használtak.

Nem lenne könnyű

Amennyiben Harry herceg és Meghan Markle valóban úgy döntenének, hogy gyermekeikkel együtt Nagy-Britanniában töltenék az ünnepeket, az a biztonságukkal kapcsolatban nem egy aggályt vetne fel. Az csak az érem egyik oldala, hogy a lesifotósok a nyomukban lennének, ám mivel már nem látnak el hivatalos királyi feladatokat, rég elestek attól a privilégiumtól, hogy rendőri védelem járjon nekik. Harry herceg ezzel kapcsolatban korábban a biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kérte, kijelentve, amennyiben hazalátogat, szeretné, ha a hatóságok továbbra is ingyen ügyelnének a védelmére, illetve ha ezt nem áll módjukban meglépni, akkor fizethessen érte. Az ügyben már hónapok óta folyik a jogi hercehurca, amellyel kapcsolatban már döntött a bíróság, elvetve a királyi sarj ajánlatát, ám ő fellebbezett az ítélet ellen.

A másik problémát az jelenti, hogy III. Károly még tavasszal kvázi elvette Harry hercegéktől korábbi angliai lakhelyüket, a Frogmore Cottage-ot, amelyet még II. Erzsébet királynő ajándékozott oda nekik. Ennek értelmében szállást kéne keríteniük, hogy legyen hol aludniuk, ám ebben az esetben senki nem ügyelne a biztonságukra. Ahhoz, hogy egy megfelelő védelemmel ellátott rezidencián szállhassanak meg, egy hivatalos meghívót kéne kapniuk III. Károlytól vagy a Buckingham-palotától. Mint arról egyes palotabeli alkalmazottak beszámoltak, előzetes kérés esetén viszont valószínűleg rövid látogatás erejéig elszállásolnák a herceget.

A Daily Mail egyébként már hetekkel ezelőtt is írt egy cikket azzal kapcsolatban, hogy Harry herceg nem szállhat meg kénye-kedve szerint a királyi rezidenciákon. Akkor úgy fogalmaztak, a szeptemberben a WellChild-díj-átadó miatt Londonba utazó herceg megkérdezte a palotát, a windsori kastélyban alhat-e, ám elutasításba ütközött. A kérését azzal az indokkal dobták vissza, hogy nem jelezte időben az érkezését. Ennek ellenére továbbra is tartózkodhat a paloták bármelyikében, de csak abban az esetben, ha előre szól. Tekintve, hogy még egy hónap van karácsonyig, illetve III. Károly és fia már most afelé tendálnak, hogy elássák a csatabárdot, a királyi sarjnak minden bizonnyal lesz ideje arra, hogy átgondolja, szüksége van-e a szállásra.