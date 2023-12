Harry herceg az igazság harcosa, hírneve helyreállítása okozta a vesztét

A szakmailag igen nagy tekintéllyel bíró The Hollywood Reporter magazin elkészítette éves összeállítását 2023 legnagyobb győzteseiről, illetve veszteseiről. Utóbbi kategóriába került Harry herceg és Meghan Markle, ám az bővebb kifejtésre szorul, hogy miért is dönthettek így.

A The Hollywood Reporter filmes szakmai lap lassan 100 éve foglalkozik azzal, mi folyik Hollywood háza táján, így már viszonylag nagy rálátással rendelkeznek az iparra. Nemrég egy olyan listát hoztak nyilvánosságra, amelyben kiemelték, mely hírességek, cégek jártak jól idén, illetve kik azok, akik nem feltétlen pozitív érzésekkel telve tudnak visszaemlékezni az elmúlt esztendőre. Csak hogy példaként említsük, a 2023-as év győztesei között emlegették Taylor Swiftet, illetve a Barbiefilm kapcsán Margot Robbie színésznőt és Greta Gerwig rendezőt, ugyanakkor a vesztesek közé sorolták a Disney-t, továbbá Harry herceget és Meghan Markle-t. A királyi sarj és neje az elmúlt hónapokban igencsak terítéken voltak a világsajtóban – és nem a legjobb értelemben –, így nem meglepő, hogy ők is az utóbbi kategóriában kaptak helyet.

A magazinban a döntésüket indokolva úgy fogalmaztak, hogy a sussexiek 2020-ban a királyi kötelezettségek elől menekülve érkeztek az Egyesült Államokba, hogy kvázi celebbé váljanak, majd a netflixes sorozatukban és az idén megjelent könyvben „nyafogták el bánatukat”, ám a valóság azért ennél sokkal árnyaltabb. Ahogy az is problémásnak mondható, hogy Harry hercegék kifejezetten egyoldalúan mutatták be, milyen nehézségekkel találták szemben magukat idén, s ezzel valóban nem feltétlen javítottak a megítélésükön.

Szimpla nyafogás lenne?

Bár a The Hollywood Reporter magazinban a pár vesztesnek titulálását részben a Harry&Meghan sorozattal, pontosabban az azt övező botránnyal indokolták, ám érdemes megjegyezni, hogy a széria nem idén, hanem már tavaly decemberben megjelent. Az viszont igaz, hogy a herceg egy hónappal később, januárban a boltok polcaira került memoárja, a Tartalék, illetve a Harry&Meghan együttesen atombombaként zuhant a királyi családra. Sok olyan állítás hangzik el bennük, amelyek arra engednek következtetni, hogy a palota nem védte meg kellően a párt a médiában ellenük zajló lejárató hadjárattól – ebben a felelősségük aligha vitatható –, míg a trónörökös, Vilmos herceg esetében léptek, ha arról volt szó. A királyi sarj egyébként többek között a testvérét is kellemetlen helyzetbe hozta, felemlegetve azt a történetet, miszerint egy vitájuk tettlegességig fajult. Míg édesapjával kapcsolatban azt állította, sosem állt készen az apaságra.

Harry herceg indíttatása a könyvírással kapcsolatban nyilvánvalóan az lehetett, hogy sokévnyi hallgatás után megvédhesse magát, ha már a palotától ezt nem várhatta el, viszont a törekvése a visszájára sült el. Árulónak állították be őt, akinek nincs más célja, mint befeketíteni a királyi családot. A probléma csak az, hogy ugyan a herceg álláspontja egyértelművé vált, a memoár és a sorozat mellett megannyi interjút adott ebben a témában, ám a másik oldalét nem ismerjük, így könnyen tűnhetnek nyafogásnak az általa elmondottak – ahogy azt a South Park és a Family Guy egyik részében is kifigurázták.

A család mottója, hogy soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj, de ez csak egy mottó. Sok a panaszkodás és a magyarázkodás, ami kiszivárogtatásokon keresztül történik

– fejtette ki a herceg egy korábbi interjúban.

A királyi család és annak feje, jelenleg III. Károly mindig is elzárkózott az elől, hogy nyilvánosan véleményt alkosson, ezt nevelték beléjük. Tekintve, hogy az uralkodó napjainkban már alig rendelkezik tényleges jogkörrel – és azzal sem él, ami még van –, a família a szerepét ma inkább a diplomáciában látja, azaz nem az ő reszortjuk, hogy állást foglaljanak bizonyos kérdésekben. Ennek kapcsán sokakban merülhet fel az a gondolat, a famíliának miért kellene a publikum előtt beszámolnia az őket érintő ügyekről, amire a britek valószínűleg azt a választ adnák: mert mi tartjuk el őket.

Cancel culture

A herceg és a rokonai közötti ellentétek leegyszerűsítve felérnek a mindegyikünk életében előforduló családi konfliktusokkal, amelyeket józan paraszti ésszel végiggondolva valóban rendezni kellett volna ahelyett, hogy azt Harry herceg egy könyvben tárja a világ elé. Ugyanakkor nem etikus az alapján bármelyik oldalon is állást foglalni, hogy csak az egyik fél nézőpontjával lehetünk tisztában, aki rendre azt állítja, többször tett kísérletet arra, hogy megbeszéljék az ellentéteket, ám azzal szembesült, hogy már más oldalon állnak, és meg sem akarják hallgatni az ő meglátásait. Míg családja a monarchia fennmaradásáért vív küzdelmet, a hercegnek már egészen más céljai vannak az életben – ennek a kettőnek pedig nincs keresztmetszete.

A brit lapok többsége igen látványosan dolgozik azon, hogy Harry herceget és Meghan Markle-t ne tüntessék fel jó színben. Ez a sussexiek Spotifyjal kötött szerződésének felbontása, illetve az alapítványuk, az Archewell Productions csökkenő bevétele körüli mizériából is lerítt. Így nem véletlen, hogy már nem tartoznak a királyi család legkedveltebb tagjai közé. A pár az elmúlt években csaknem egy tucat lap ellen indított pert, néhány tárgyalásra pedig idén is sor került – legutóbb a herceget arra kötelezték, hogy fizessen ki több mint 48 ezer font perköltséget. A királyi család más tagjai viszont biztosan nem terelték volna jogi útra, bármit is írtak volna róluk, ami a sussexiek és a família közti morális különbségekre utalnak. A herceg az igazság harcosaként akar küzdeni a renoméja helyreállításáért, ami egyben a veszte is lett.

(Borítókép: Meghan Markle és Harry herceg az Invictus Games Düsseldorf 2023 záróünnepségén a Merkur Spiel-Arénában 2023. szeptember 16-án. Fotó: Chris Jackson / Getty Images Hungary)