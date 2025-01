Szertefoszlott Harry herceg és Meghan Markle amerikai álma

Harry herceg és Meghan Markle abban a reményben költöztek az Egyesült Államokba, hogy beteljesíthessék az amerikai álmot, ami az elmúlt időszak történéseinek fényében kezd szertefoszlani. A lavina még akkor indult el, amikor 2020-ban úgy döntöttek, szeretnének lemondani királyi kötelezettségeikről, ami a pár függetlenedésre való törekvésének első lépcsőfokát jelentette. Ekkor még senki nem volt tisztában azzal, milyen belső harcok vezettek el addig, hogy végül így döntöttek, ám a pár 2022-ben megjelent netflixes sorozata, a Harry&Meghan szinte minden ezzel kapcsolatos kérdésünkre választ adott – legalábbis ami az ő nézőpontjukat illeti. Az utolsó szöget a koporsójukba viszont nem ez a produkció verte be, hanem a herceg 2023 elején debütált önéletrajzi könyve, a Tartalék, amelyben a brit királyi családot egy olyan oldaláról mutatta be, ahogy előtte nem ismerhettük őket.

Tekintve, hogy ő nem egy nemesi család sarjaiként tekint a rokonaira, hanem családtagként, a visszaemlékezései által sokkal emberibbnek mutatkoztak, így megbizonyosodhattunk arról, hogy ők is képesek hibázni. Azzal együtt viszont, hogy a herceg elmondhatta sérelmeit, egyoldalúvá is vált a kommunikáció, mivel a Buckingham-palota nem reagált a kötetben lévő állításokra. Ez a fajta őszinte kitárulkozás így kétélű fegyvernek bizonyult, hiszen a szigetország lakóinak egy része attól kezdve nem úgy kezdett tekinteni rá, mint a hercegre, aki végre mer a saját lábára állni, hanem mint az árulóra, aki szégyent hozott a családjára. Ezt a vádat pedig a mai napig nem tudta lemosni magáról.

Ezen felül szintén sarkalatos pontot jelent, hogy a sussexi pár a brit sajtó elől menekülve azért helyezte át az Egyesült Államok nyugati partjára a székhelyét, hogy végre legyen magánéletük, ám az Amerikában tanúsított viselkedésük olykor ellentmond ezzel. Ahogy az sem vette ki túl jól magát, hogy szerződést kötöttek a Netflixszel és a Spotifyjal, egyesek szerint kvázi pénzre váltva a királyi családhoz való kötődésüket. Illetve teljesen szembemenve azzal a vágyukkal, hogy legyen privát szférájuk, mivel ezen együttműködések által továbbra is szem előtt maradtak. Ezt a kettősséget parodizálták ki egyébként a South Parkban, úgy ábrázolva a párt, mint akik világ körüli turnéra mennek, azt hirdetve, hogy magánéletre vágynak.

Mint ismert, a Netflixszel 100 millió dollárban egyeztek meg, amelynek több produkció is a részét képezte. Köztük az előbbiekben említett Harry&Meghan, a Live to Lead dokusorozat, a Heart of Invictus széria, a Polo és a március 4-én megjelenő Szeretettel: Meghan. Míg a Spotifyjal 2023-ban bontottak szerződést, a cég szerint amiatt, mert nem teljesítették a szerződésben foglaltakat. Úgy tudni, több tartalmat vártak a pár vállalkozásától, az Archewell Audiótól, míg ők azt szerették volna, ha nem kizárólag a Spotifyon jelenhet meg a produkció. Az érdekellentétek pedig odáig vezettek, hogy végül közös megegyezéssel felbontották az egyezséget. Sőt, Bill Simmons, a Spotify podcast-innovációért és monetizációért felelős vezetője odáig ment, hogy szélhámosnak nevezte a sussexieket.

Van visszaút?

Ugyan már az Egyesült Államokba költözésükkor is akadtak olyanok, akik nem szívlelték a párt, a Spotifyjal való szakításuk egy jelentős visszalépést jelentett. Különösképp amiatt, mert ezzel egy időben több olyan állítólagos alkalmazott is felszólalt, akik Markle viselkedését kritizálták, aki szerintük lelki terrorral tartotta sakkban a dolgozókat. Ezen nyilatkozatok pedig könnyen átbillenthették a mérleg nyelvét azoknál, akik eddig semleges szereplőként gondoltak a párra. A közmegítélésükön szintén nem segített a herceg vízumához kapcsolódó peres eljárás, amelyben a The Heritage Foundation azt vitatta, hogy a királyi sarj különleges bánásmódban részesülhetett a származása miatt, amikor beengedték az országba, így a beutazási engedélyével kapcsolatos dokumentumok kiadását kérték az amerikai információszabadságról szóló törvény értelmében, amit már többedjére utasított vissza a bíróság.

Mindezek ellenére az amerikai sajtó eddig a pillanatig nem szállt bele olyan mértékben a párba, ahogy korábban a brit lapok tették – bár a királyi sarjnak is sikerült már visszavágnia, mivel többet közülük beperelt, illetve a védelme biztosítása kapcsán is folyik egy jogi eljárás. A napokban viszont egy újabb mélypont következett, miután a Vanity Fair, ami egy tekintélyesnek mondható amerikai magazin, egy lejárató kampányt indított a pár ellen. Megszólaltattak korábbi alkalmazottakat, állítólagos ismerősöket, összefoglalva, mi történt a sussexiekkel az elmúlt öt év során, és hogyan dőlt össze a gondosan felépített kártyaváruk. A herceget naivnak és elveszettnek írták le, aki továbbra is keresi a helyét a világban, míg a hercegnét egy olyan nőnek, aki mindig a kezében tartja az irányítást – bár a Markle-lel egykor együtt dolgozók azt állították, szörnyű személyisége van, és némelyikük miatta kezdett el terápiára járni.

Annyi az együttműködésnek?

Mivel a sussexiek közül senki nem nyilatkozott a cikkben, az nem derül ki, hogy ezek a vádak valóban megállják-e a helyüket, ám Markle a korábbi, hasonló gyanúsítások kapcsán tagadta, hogy történt volna ilyen. A Vanity Fair cikke pedig különösen rosszkor jött, mivel március 4-én jelenik meg a Netflixen a hercegné új sorozata, a Szeretettel: Meghan, amelynek a megjelenését a Los Angeles-i tűzvész miatt halasztották el. A katasztrófa kapcsán egyébként szintén beleszálltak a párba, katasztrófaturistának nevezve őket, miután helyi önkéntes csoportokhoz csatlakozva meglátogatták az áldozatokat, a kamerák előtt ölelgetve őket, amiről egyesek úgy vélik, hogy csak jó pontot akartak szerezni.

A történtek viszont beárnyékolhatják az említett sorozat megjelenését, ami azt a látszatot keltheti, hogy a sussexiek nem tudnak meglenni a nyilvánosság nélkül. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pár már a Harry&Meghan sorozat megjelenését követően azt állította, nem terveznek kiadni olyan produkciót, aminek ők vannak a középpontjában, mivel elmondták, amit el szerettek volna. A tavaly megjelent, lovaspólóról szóló Polóban így a herceg már csak néhány jelenet erejéig volt látható, ám a Szeretettel: Meghan fókuszában a hercegné áll, ami szintén egyfajta ellentmondás.

Külső szemlélőként leginkább az olvasható le a viselkedésükből, hogy szeretnék bebizonyítani, nemcsak az amerikaiaknak, hanem mindenkinek, aki eddig kételkedett bennük, hogy hasznos tagjai a társadalomnak, és ott vannak, ha szükség van rájuk. Azzal viszont, hogy azelőtt az arisztokrata származásukat bocsátották áruba, pont az ellentétes hatást érték el, így már nem hisznek nekik, ha őszinte a szándékuk, ha nem. Arról nem is beszélve, hogy a negatív megítélésük közvetve fog vezetni ahhoz, hogy hiába próbálják megvetni a lábukat Hollywoodban, egyre kevesebb vállalat szeretne majd együtt dolgozni velük, attól tartva, nehogy rájuk húzzák a vizes lepedőt. A Netflixszel való megállapodásuk van a leginkább veszélyben, amit mindezek fényében nem valószínű, hogy meg szeretnének majd hosszabbítani. A kérdés már csak az, hogy efféle együttműködések nélkül milyen eszközhöz kell majd folyamodniuk, hogy továbbra is relevánsak maradjanak, és ne foszoljon szerte az amerikai álmuk.