Tizennyolc nappal csapdába esésük után kedden az utolsó négy gyereket és edzőjüket is kihozták a mentőcsapatok a thaiföldi barlangból, így az ifjúsági futballcsapat mind a 12 tagja és az edző is megmenekült. Utánuk már csak az elmúlt napokat velük együtt a barlangban töltő orvos és három búvár kellett, hogy kijöjjön a Tham Luang mélyéről.

A kimentett gyerekeket és az edzőt is helikopterrel kórházba szállították, ahol egyelőre elkülönítve vizsgálják őket. Jó fizikai és szellemi állapotban voltak, csak kisebb fertőzéseket állapítottak meg náluk, de várhatóan egy hétig még kórházban tartják őket megfigyelésre. Az egész viszont valószínűleg örökre nyomot hagy bennük, amit még fel kell majd dolgozniuk.

Kedden így véget ért az a hollywoodi producerek figyelmét máris felkeltő drámai mentőakció, aminek sikeréért több mint ezer ember dolgozott, és amire hetek óta az egész világ figyelt. A csapat megmenekülése követelt egy áldozatot is, egy tapasztalt thai búvár meghalt a tényleges mentés előkészítése közben pénteken. Összefoglaltuk az elmúlt hetek, és napok eseményeit.

Bementek, de nem tudtak kijönni

A 11-16 éves fiatalok 25 éves edzőjükkel még június 23-án mentek be a turisták által kedvelt Tham Luang barlangba, de aztán a heves esőzések miatt már nem tudtak kijönni onnan. Villámgyorsan megemelkedett ugyanis a vízszint a barlangban, elzárva azt a bejáratot, ahol a gyerekek bementek, és ami előtt megtalálták a holmijaikat.

Azonnal megindult az eltűnt gyerekek keresése, és a barlangból is elkezdték kiszivattyúzni a vizet, miközben egy egész ország aggódott értük. Több kéz- és lábnyomot is találtak a keresés során, és a szakértők végig bizakodtak, hogy a fiúk és edzőjük életben van.

Végül csak kilenc nappal később, július 2-án ért el először két brit búvár arra a részre, ahova visszahúzódtak a barlangban emelkedő víz elől.

Fotó: Reuters Tv / Reuters Az első képek, amik körbejárták a világot a megtalált csapatról.

Üzenhettek a családjuknak, vittek be nekik ételt, oxigént, és orvosok is megvizsgálták a csapat tagjait. Alultápláltságot leszámítva mindannyian viszonylag jó állapotban voltak, az is kiderült, hogy nem a zavaros, saras vizet, hanem a felülről lecsorgó vizet itták a sötétben a kilenc nap alatt.

A kezdeti eufória mellett világossá vált, amit a mentőegységek rögtön hangsúlyoztak: még komoly feladatot jelent a csapat kimenekítése a barlangból. Nagyjából 4 km-re voltak a bejárattól, miközben a kijutásról szakértők azt mondták, hogy az még a gyakorlott búvároknak is megterhelő, nem beszélve arról, hogy a zavaros vízben nehéz a tájékozódás, egyes helyeken szinte semmit sem látni a víz alatt. A veszélyekre figyelmeztetett az is, hogy pénteken meghalt egy thai búvár, aki az útvonal mentén helyezett el levegős palackokat.

Gondolkoztak más lehetőségekben is, hogy felülről fúrjanak le, vagy már létező kürtőket keressenek, esetleg bent próbálják átvészelni a csapat tagjai az esős évszakot. Ezeket azonban mind elvetették, a hangsúly pedig végig azon volt, hogy búvárok segítségével mentsék ki őket még az újabb komoly esőzések előtt. Ehhez azonban az is nehézséget jelentett, hogy a gyerekek közül többen úszni sem tudtak, és a búvárkodás alapjait is meg kellett nekik tanítani, hogy biztonsággal tudjanak majd mozogni a víz alatt.

Négy-négy-öt

A mentést végül gondos előkészítés és mérlegelés után vasárnap kezdték meg. A döntésben szerepet játszott, hogy a csapat megtalálása utáni szárazabb napok után az előrejelzések újabb esőzéseket jósoltak, és a mentőcsapatok attól tartottak, hogy vészesen megemelkedhet a vízszint a barlangban.

Három csoportba osztották a gyerekeket, a hozzájuk beúszott ausztrál orvos javaslatára állítólag a leggyengébbek kerültek előre. Négy gyereket hoztak ki a búvárok vasárnap, és a mentés a vártnál gyorsabban haladt, mert jobbak voltak a körülmények, kevesebb helyen kellett úszni. Összességében nagyjából 1,7 km-en voltak vízzel elárasztott részek.

A mentés nem volt egyszerű, mindegyik gyereket két búvár fogta közre, az első vitte a gyerek levegőkészletét tartalmazó palackot is a szinte átláthatatlan vízben. Az útvonal mentén végig vezetőkötelet fektettek le, ez segítette a búvárokat. Több részen kúszni, és mászni is kellett kifelé. A mentés technikai nehézségeiről itt írtunk részletesen. A thai miniszterelnök azt is elmondta, hogy nem nyugtatózták be a gyerekeket, ahogy az korábban elterjedt, de valamiféle szert adtak nekik, hogy ne essenek pánikba.

A mentőakció az első négy gyerek kiszabadítása után fél napig szünetelt, ennyi időre volt szükség a következő fázis előkészítéséhez. Pótolni kellett a levegőpalackokat, és a mentőbúvároknak is pihenniük kellett, ugyanis hétfőn is

ugyanaz a 18, legjobban képzett búvár vett részt a gyerekek mentésében.

A hétfőn folytatódó mentés következő szakaszában újabb négy gyereket mentettek ki, így összesen már nyolcan voltak kórházban. Hétfőn is a vártnál korábban tudtak lemenni a búvárok, és az előző napi tapasztalatok alapján gyorsabban is tudtak haladni kifelé menet. A mentést vezető Narongszak Oszottanakorn kormányzó elmondta, hogy a vasárnapi eső nem befolyásolta a szivattyúzás mellett a vízszintet a barlangban.

Az újabb szünet után kedden megkezdték a mentés utolsó szakaszát is, ami az előző napokhoz hasonlóan jól haladt. Magyar idő szerint kedd délutánra kihozták az utolsó négy gyereket és az edzőt is, akiket szintén kórházba szállítottak.

Egy hétig kórházban maradhatnak

A kimentett gyerekeket előbb a helyszínen felállított rögtönzött tábori kórházban vizsgálták meg, aztán mentőautóval mentőhelikopterhez vitték őket, ami végül egy sok kilométerre lévő kórházba szállította őket.

Az elsőként kimentett nyolc gyerekről azt mondták a hatóságok, hogy jó fizikai és szellemi állapotban vannak. Egyiküknek sincs láza, de két gyereket kisebb tüdőfertőzéssel kezelnek, néhánynál kihűlés jeleit észlelték. A gyerekeknek napszemüveget kell viselniük, hiszen szemük hosszú két héten át a barlangi sötétséghez szokott hozzá.

Fotó: Lillian Suwanrumpha / AFP A mentés után a gyerekeket a szállítás közben végig ernyőkkel takarták el a kamerák elől.

Az elsőként kijutott gyerekek egy tradicionális thai ételt, chilis, bazsalikomos húst kértek enni, de először csak energiagéleket kaptak, utána fokozatosan jutnak hozzá hagyományosabb ételekhez.

Egyelőre elkülönítették őket, és csak egy üvegen keresztül láthatták a családtagjaikat. Adtak nekik veszettség elleni oltást is, de azt mondták, nem találkoztak semmilyen állattal a barlangban. Elsősorban denevérek által terjesztett betegségektől tartanak az orvosok. A további teszteredményekre még néhány napot várni kell. Ha ezek igazolják, hogy semmilyen gyulladás vagy fertőzés nincs a szervezetükben, találkozhatnak családtagjaikkal. Azonban a családtagok akkor sem mehetnek két méternél közelebb hozzájuk, és védőruhát kell viselniük.

Kedden azt mondták, hogy a kimentett gyerekek és edzőjük még várhatóan egy hétig kórházban marad megfigyelésen, vagyis nem lehetnek ott a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjén Moszkvában, habár a FIFA korábban meghívta őket.

Sokan próbáltak segíteni

A FIFA-tól a közösségi médiában egyébként azt követelték, hogy a mentőcsapatokra is terjessze ki a felajánlást. A mentésben összesen 90, 40 thai és 50 külföldi búvár vett részt, közülük a bent rekedtekkel közvetlenül érintkező, szuperképzett profik 18-an voltak. Azonban rajtuk kívül is rengeteg katona, a főzéssel foglalkozó önkéntes, összesen ezernél is több ember segített a mentőakcióban az elmúlt másfél hétben.

A csapat megtalálása után és főleg a mentés utolsó napjaiban ezerféle aranyos köszönőrajz árasztotta el a Twittert, és a Facebookot is a témában. Ezek közül az egyik legtalálóbb az alábbi rajz, ami hétfő óta kering a thai közösségi médiában, és a legfontosabb külföldi lapok is külön kiemelték.

A thaiföldi miniszterelnök köszönetet mondott a helyszínre is ellátogató Elon Musknak is, aki felajánlotta a segítségét egy gyerekmentő kapszulával. Erre végül nem volt szükségük a mentőcsapatoknak, és nem is tartották volna praktikusnak ehhez a mentéshez.

Az edző felelőtlensége nehezen vitatható az egész helyzet kialakulásában, hiszen a monszunra figyelmeztető táblákat figyelmen kívül hagyva vezette be a csapatot a barlangba. Viszont Thaiföldön sokan mégis rettentő hálásak neki, amiért egyben tartotta a csapatot, és állítólag volt szerzetesként meditációs gyakorlatokat is tartott nekik. Ek edző levélben kért elnézést még a barlangból a szülőktől, akik viszont jelezték, hogy nem neheztelnek rá.

Jobban odafigyelnek majd a biztonságra

A Thaiföld északi részén található Tham Luang barlang tíz kilométeren kanyarog a föld alatt, és már eddig is a turisták kedvelt célpontja volt, de az elmúlt hetekben az egész világ megismerhette. Prayuth Chan-ocha thaiföldi miniszterelnök bejelentette, hogy a jövőben újabb intézkedésekkel próbálják majd megóvni a turistákat. Azt mondta, hogy figyelniük kell, hogy akik bemennek, ki is jönnek-e a barlangból, több lámpát akarnak felszerelni, és különböző figyelmeztető jelzésekkel is készülnek.

„Ez egy veszélyes barlang"

– szögezte le Prayuth, aki azt mondta, hogy a mentés végeztével egy időre lezárják majd a barlangot, amíg elkészülnek ezekkel az átalakításokkal. A thaiföldi turisztikai hatóság viszont mindenképpen reklámozni akarja majd a Tham Luangot, miután ennyit szerepelt világszerte a hírekben.

Fotó: Lillian Suwanrumpha / AFP

Borítókép: az utolsó mentőautó hagyja el a hegyoldalt, miután az egész csapatot kimentették a barlangból.