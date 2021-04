A fertőzöttek számának csökkenésére utaló első jelek ellenére továbbra is súlyos a járványhelyzet Európában − figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít. A kórházakra nehezedő nyomás továbbra is nagy, és továbbra is érkeznek beszámolók az egészségügyi intézmények telítettségéről a régió országaiból.

A WHO szerint az európai régióban eddig 171 millió adag védőoltást adtak be.

A WHO európai igazgatója beszélt az AstraZeneca-vakcináról is. Szerinte nincs helye kétségnek: a vakcina hatékony a kórházi kezelést igénylő megbetegedések kialakulásának csökkentésében és a halálozások megelőzésében. A Janssen vakcináját vizsgálják.