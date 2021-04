Több mint 5 millióan nem veszik fel a második oltást az Egyesült Államokban. Ők már vagy a Moderna vagy a Pfizer oltóanyagát kapták amúgy – írja a New York Times. Van olyan, aki az oltási időpontra érkezve szembesül azzal, hogy nincs vakcina, de akad olyan is, aki direkt nem adatja be a második dózist, mert tart a mellékhatásoktól.