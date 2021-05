Utcára küldi kormánya minisztereit és államtitkárait Florin Citu román miniszterelnök, hogy népszerűsítsék az oltási kampányt.

A kormányfő hétfői nyilatkozatában továbbra is elérhető célnak nevezte, hogy június elsejéig a húszmilliós Romániában ötmillió állampolgár kapja meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját. Hozzátette: kormánya valamennyi tagjának szerepet kell vállalnia az oltási kampányban, ezért jövő héten "afféle utcai kormányülést tartanak" amely keretében válaszolnak az oltási központokból kijövők kérdéseire.

A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy Románia az EU egyetlen tagországa, amelyben előzetes regisztráció nélkül bárki beoltathatja magát. Nyomatékosította: elegendő vakcina áll rendelkezésre még abban az esetben is, ha a szakemberek azt javasolják, hogy egy harmadik adag is szükséges a védettséghez.