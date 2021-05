A legtöbb Covid – 19-ből felépült és később immunizált betegnek nem lesz szüksége ismétlőoltásra. Az immunsejtek ugyanis életben maradnak azoknak a csontvelejében, akik megfertőződtek a koronavírussal vagy beoltottak őket ellene.

A The New York Times arról számolt be, hogy két tanulmány is megerősíti: a koronavírus iránti immunitás legalább egy évig, de akár egy életen át is tarthat. Ezek a kutatások csillapíthatják a félelmet, hogy a vírussal szembeni immunitás csak átmeneti, mint a náthát okozó vírusok esetében.

Az antitestek szintje a vérben az akut fertőzés következtében hirtelen csökken, viszont a memóriasejtek ottmaradnak a csontvelőben, és készen állnak a cselekvésre, ha újra szükséges – derült ki a Nature folyóiratban megjelent kutatásból.