Újabb 150 ezer adag Szputnyik V vakcinát kapott Bolívia Oroszországtól – derül ki az Anadolu török hírügynökség spanyol kiadásának a cikkéből. Hat nappal korábban a dél-amerikai ország már kapott 125 ezer adagot, a hétvégi szállítmányból második oltásra várókat vakcinálják.

Az ország május végéig csak 745 ezer dózist kapott az ígért 5,2 millióból.

A La Nación által ismertetett adatok szerint Bolíviában már 18 185-en haltak meg a koronavírus miatt. A fertőzöttek száma 482 428-an fertőződtek meg és 421 980-an gyógyultak meg.

Bolíviában az iskolák továbbra is zárva maradtak, Nyilvános helyen másfél méteres távolságot kell tartani embertársainktól. Szájmaszkot nem csak beltérben ,hanem a szabadban is kötelező hordani.

Az országosnál a helyi hatóságok további szigorításokról is dönthetnek. Például korlátozhatják a 12 éven aluliak és a 65 évesnél idősebbek mozgását, valamint teljes, vagy részleges hétvégi kijárási tilalmat is elrendelhetnek. és arcmaszkot kell használni, beleértve a köztereken is.

