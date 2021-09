Az olasz kormány csütörtöki kabinetülésén elfogadott egy rendeletet, amelynek értelmében a munkavállalók részére kötelezővé teszik a zöld védettségi igazolványt.

Az új szabályozás október 15-én léphet majd érvénybe. A rendelet értelmében

minden dolgozónak kötelező lesz igazolnia a védettségét.

Olaszországban az éttermekben, kulturális intézményekben és sportlétesítményekben már most kötelező a zöld igazolvány felmutatása. Továbbá a városok közt közlekedő vonat-, busz- és repülőjáratokon is csak ezzel lehet közlekedni, valamint a tanárok számára is kötelezővé tették.

A mostani törvény szerint viszont minden munkavállalónak kötelező lesz igazolnia a védettségét, és nemcsak a közhivatalokban, hanem a magánszektorban is.

Aki ezt nem tudja megtenni, azt akár ezer euróra is megbüntethetik majd.

Ráadásul a munkáltatónak arra is lehetősége lesz, hogy felfüggessze a munkavállaló jogviszonyát, amíg nem sikerül bizonyítania a védettségét.

A kormány célja az, hogy ezáltal is arra ösztönözze az embereket, hogy felvegyék az oltást. Nemrég Görögországban is hasonlóan szigorú szabályokat vezettek be az oltatlanokkal szemben.