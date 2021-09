Körülbelül hatmillió font lesz a járvány hosszú távú költsége a Fülöp-szigetek gazdaságára nézve – erről Karl Kendrick Chua, a délkelet-ázsiai ország gazdaságtervezésért felelős minisztere beszélt – írja a Guardian.

A Covid és a karantén hosszú távú összköltsége mind a jelen, mind a jövő társadalmára – vagyis gyermekeinkre és unokáinkra – eléri a 41,4 ezer milliárdot

– jelentette ki a miniszter.

Karl Kendrick Chua azt is hozzátette: a gazdaság csaknem hetven százaléka továbbra is korlátozások alatt áll a fokozott karantén miatt, és arra is figyelmeztetett, hogy a lezárások miatt több millió ember veszítette el a munkáját.