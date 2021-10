Irán több városában, köztük Teheránban ismét tartanak pénteki imádságot, miután a hagyományosan közösségben elvégzendő szertartást a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették csaknem húsz hónapja.

Helyszíni beszámolók szerint megtelt a maszkot viselő és a közösségi távolságtartás előírásait betartó muszlim hívőkkel a Teheráni Egyetem is, ahol a pénteki imák az 1979-es iszlám forradalom óta nemcsak vallási, hanem politikai jelleggel is bírnak, és nemritkán az ország de facto vezetője, Ali Hámenei ajatollah is beszédet mond ilyen alkalmakkor.

Szombattól újabb járványügyi enyhítések lépnek hatályba, egyebek mellett ismét megnyithatnak a háromszáz tanulónál kevesebbel működő iskolák, írta az MTI.