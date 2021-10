A beoltottak ugyanolyan eséllyel adják át a vírust a velük egy háztartásban élőknek, mint az oltatlanok – ez derült ki egy új, a The Lancet nevű folyóiratban megjelent kutatásból. A megállapítás azért is fontos, mert a szakértők szerint a háztartásokban is rengeteg alkalommal történik meg a fertőzés átadása. A kutatás emellett arra is rávilágított, hogy a vakcinák által nyújtott védelem már a második oltás után három hónappal is csökkenni kezdhet.

A kutatók összesen 138, a delta-variánssal fertőzött személyt, valamint az ő kontaktszemélyeiket vizsgálták meg. A tudósok szerint a fertőzés kialakulása után a beoltott emberek szervezetében is körülbelül ugyanolyan mennyiségben volt jelen a vírus, mint az oltatlanoknál (bár előbbieknél hamar csökkenésnek indult a mennyiség).

Mindemellett a vírus nagy kezdeti jelenlétéből a kutatók arra következtettek,

hogy a beoltottak is körülbelül ugyanolyan eséllyel adják át a vírust másoknak, mint az oltatlanok.

A fertőzöttek 204 másik emberrel kerültek kontaktba. A felmérés szerint

a beoltottak körülbelül 25 százalékos, az oltatlanok pedig 38 százalékos valószínűséggel kapták el a vírust.

A kutatók mindeközben arra is felfigyeltek, hogy azok, akik három hónapja kapták meg a második oltást, gyakrabban fertőződtek meg, mint azok, akiknél ennél kevesebb idő telt el. „Ez arra utal, hogy a vakcina által adott védelem már három hónap után csökkenni kezd” – mondta az egyik tudós.