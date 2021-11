Romániában az alacsony átoltottság okozott súlyos, több ezer áldozattal járó járványhullámot az ősszel. Most azonban úgy néz ki, hogy az ország kezd kilábalni a válságból:

az utóbbi 24 órában már csak 2136 új fertőzöttet regisztráltak.

Októberben – amikor tetőzött a járvány újabb hulláma – rendszeresen, naponta több mint tízezer új esetet regisztráltak. Ehhez képest az utóbbi két hétben jelentősen javult a járványhelyzet.

A halálozások száma is visszaesőben van, de az még csak az utóbbi 1-2 napban kezdett csökkenni. Így is pozitív előrelépés azonban, hogy az eddig 300-400 napi halálozással szemben most már csak 195 halálesetről számoltak be az utóbbi 24 órában.

(via Agerpres)