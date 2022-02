Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az oltásoknak, az omikronnak és a tavasz beköszöntének alacsonyan kell tartania a halálozási arányt. Ezek miatt Európa hamarosan beléphet egy új, nyugodtabb szakaszba, a „hosszú nyugalom időszakába”.

Hans Kluge, a WHO európai igazgatója kijelentette, hogy a régió az eddigiekhez képest sokkal jobb helyzetben van, akár tartósan javulhat a helyzet, még akkor is, ha az omikronnál új, fertőzőképesebb variáns jelenik meg – írja a The Guardian.

Az igazgató szerint az oltásból származó immunitás, a kedvező szezonális szünet és az omikron-variáns kevésbé súlyossága miatt lehetőség van átvenni a vírus fölött az irányítást.

Ezt a magasabb védettségű időszakot tűzszünetnek kell tekinteni, amely tartós békét hozhat számunkra. Egy valószínűsíthető végjátékról van szó

– így Kluge.

A tél végével és a tavasz beköszöntével, amikor a vírus fertőzési potenciálja csökken, „eljöhet egy hosszú nyugalmi időszak, és a népesség magas védettségi szintje visszatarthatja a fertőzések felpörgését” – mondta.