Aláírta a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételéről szóló törvényt Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök és Karl Nehammer kancellár is. A törvényről – amely a 18 éven felüliek számára teszi kötelezővé a vakcina felvételét – először az osztrák parlament alsóháza döntött január közepén, majd csütörtökön a parlament felsőháza is megszavazta. Az új szabályozást azóta már az osztrák jogi közlönyben, a Bundesgesetzblattban is kihirdették, így a törvény szombattól kezdve hatályba lép.

A törvény értelmében minden osztrák felnőttnek be kell oltatnia magát a koronavírus elleni vakcinával. Ez alól mentesülnek a várandós nők, valamint azok az emberek, akik egészségügyi okokból nem vehetik fel a vakcinát. Haladékot kapnak továbbá azok is, akik 180 napnál nem régebben gyógyultak fel a koronavírus-fertőzésből.

Akik nem mentesülnek a törvény alól és nem adatják be a vakcinát, azokat 600 és 3600 euró közötti összegre büntethetik majd, március 15-ig bezárólag viszont még nem fognak büntetni a hatóságok. A jövő hónap közepéig ezenkívül még levélben is figyelmeztetni fogja az oltatlanokat a kormányzat, hogy be kell adatniuk a vakcinát, ha el akarják kerülni a büntetést – írja a KronenZeitung.