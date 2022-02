Az orvosok mellett a teszteléssel foglalkozó laboratóriumok számára is egyre nagyobb kihívást jelent eldönteni, hogy az orrfolyással, fejfájással, enyhe torokfájással járó tünetegyüttes hátterében az omikron-variáns vagy csupán a közönséges nátha áll-e. Jó hír, hogy PCR-teszt segítségével most már az utóbbi is szűrhető, így elkerülhető, hogy bárki azt gondolja: „Tuti covidos vagyok, csak a teszt nem mutatja ki.”

