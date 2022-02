A demokrácia megbénításával vádolta meg hétfőn Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a koronavírus megfékezését célzó intézkedések és a védőoltással kapcsolatos szabályozás ellen több mint egy hete tüntetőket, és a demonstrációk beszüntetését követelte – számolt be az MTI. Bár Trudeau a törvényhozás soron kívül összehívott ülésén leszögezte, hogy a kanadaiaknak joguk van tüntetni, ám hangsúlyozta: nincs joguk megbénítani a gazdaságot, sem pedig az emberek mindennapi életét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tüntetések szimbólumai között felbukkant a horogkereszt is. Trudeau először jelent meg nyilvánosan azóta, hogy január 31-én elkapta a koronavírust.

Az ülésen részt vett Ottawa polgármestere, Jim Watson, valamint a főváros rendőrfőnöke, Peter Sloly is. Watson elismerte, hogy egyelőre nem sikerült helyreállítani a rendet a fővárosban, és hozzátette, hogy a rendőrség a környékbeli városokból erősítést kapott. Watson emellett a tiltakozó sofőrök gyakori dudálását „pszichológiai hadviselésnek” nevezte, és azt vetette a tüntetők szemére, hogy megfélemlítik a környéken élőket.

Helyszíni beszámolók szerint több házból mindeközben „Menjetek haza, idióták!”, valamint „Az oltás életeket ment” feliratú táblákat lógattak ki. Az ottawai tüntetések alig több mint egy hete több száz teherautóból álló konvojjal kezdődtek. A sofőrök az ellen a január közepén bevezetett rendelkezés ellen tiltakoznak, amely arra kötelezi őket, hogy beadassák a koronavírus elleni oltást, amennyiben az Egyesült Államokba vagy onnan kellene árut szállítaniuk. A kamionosok tiltakozásához azóta sok, a járványügyi rendeletekkel egyet nem értő ember csatlakozott, a demonstrálók azt akarják elérni, hogy „az élet térjen vissza a normális kerékvágásba”.

A polgármester vasárnap szükségállapotot hirdetett, a hatóságok pedig azt közölték, hogy szombat óta több mint 450 bírságot szabtak ki, a többi között közúti veszélyeztetésért és rendzavarásért. Több embert őrizetbe vettek, és csaknem száz büntetőeljárást indítottak a tüntetésekkel kapcsolatban.