Egyesek már a járvány vége, míg mások az oltási bónusz megszűnése miatt nem jelentkeznek a Covid–19 betegség elleni vakcina felvételére, így jelentősen visszaesett az oltások száma Szlovákiában – adta hírül a Paraméter.

Az elmúlt hetekben a vakcina harmadik adagja iránt volt nagyobb az érdeklődés a Magyarországgal szomszédos országban, ahol naponta már kevesebb mint ezer első vakcinát adnak be, ezt az egészségügyi minisztérium is megerősítette. Emellett arról is beszámolt a tárca, hogy hamarosan fokozatosan megszüntetik a nagy kapacitású oltóközpontokat, és elsősorban a kórházak oltópontjai fognak működni, emellett pedig a körzeti orvosok is oltanak majd.

Barbara Lásticová szociálpszichológus szerint az embereket már csak egy újabb, erősebb és halálosabb vírusmutáció győzné meg az oltás fontosságáról.

(via Paraméter)