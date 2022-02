A kínai szervezők az eddiginél több nézőt hívnak majd meg a pekingi téli olimpia egyes eseményeire, mivel keddi bejelentésük szerint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet teljes mértékben az ellenőrzésük alatt van a kialakított buborékrendszerben – számolt be az MTI.

Az ötkarikás eseményre a helyi lakosok sem vásárolhatnak jegyeket, a szervezők ezzel is szerették volna megakadályozni vagy legalább lassítani a vírus terjedését.

A pekingi szervezőbizottság azonban most kiválasztott egy meghatározott létszámú közönséget olyan személyek közül, akik már az elmúlt hetekben is ellenőrzés alatt voltak, és az eseményekre való bejutáshoz még át kell esniük néhány szigorú járványügyi vizsgálaton.

A következő lépésünk az, hogy – figyelembe véve az igényeket – be fogunk juttatni a versenyekre nagyobb létszámú közönséget, mert a zárt buborékrendszerben maximálisan az ellenőrzésünk alatt tartjuk a vírushelyzetet

– mondta Huang Csun, a szervezőbizottság vírusmegelőzési és ellenőrzési irodájának igazgatója.

A szakember közlése szerint a nézők a sportolóktól és az olimpián dolgozó más hivatalos személyektől elkülönítve lépnek majd be a létesítményekbe, és távoznak onnan, a helyszíneken pedig a számukra előzetesen kijelölt ülőhelyeket foglalhatják csak el.

Ezenkívül több koronavírusteszten is át kell esniük, valamint hetekre visszamenőleg be kell mutatniuk az egészségi állapotukról szóló jelentést, továbbá az eseményt követően is hetekig ellenőrzés alatt lesznek.