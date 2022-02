Ukrajnában kedden rendelte el Volodimir Zelenszkij elnök azt, hogy a 18 és 60 év közötti tartalékosokat is be kell hívni a hadseregbe. Szerdán már meg is kezdődött a sorozásuk.

A hivatalos közlések szerint a tartalékosok maximum egy évet szolgálhatnak a hadseregben. Az ukrán tisztviselők azt is egyértelművé tették:

Azokat, akik a behívó kézhezvétele után sem vonulnak be, büntetőjogi felelősség terhelheti.

Szakértők szerint körülbelül 900 ezer tartalékost hívhatnak be a lépés által Ukrajnában.

A sorozás egyelőre csak a férfiakat érinti Ukrajnában, tavaly decemberben azonban már az is felmerült, hogy a nőket is behívhatják. Ezt egyelőre nem rendelték el, hogy korábban már készítettek egy nyilvántartást arról, hogy közülük kiket lehetne behívni szükség esetén.

Önkéntesként viszont már nemhogy a nők, hanem a 70-80 éves öregasszonyok, „babuskák” közül is jó néhányan bevonultak, erről ennek a cikkünknek a végén írtunk részletesen.

(via BBC)