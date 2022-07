Boris Johnson döntésétől függően két lehetőség áll fenn. Az egyik esetben Johnson akkor fog csak lemondani hivataláról, amikor megtalálták az utódját, ahogy az Theresa May esetében is történt 2019-ben. Ebben az esetben most azonnal semmi nem történik − Johnson a helyén marad, amíg nem találnak valakit a helyére.

Amennyiben azonban azonnali hatállyal lemond, ügyvezető miniszterelnököt kell kinevezni. Ebben az esetben Dominic Raab igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes lehet a kézenfekvő választás − írja a Guardian.

Amennyiben a miniszterelnök azonnali hatállyal mond le, azonnal a királynőhöz viszik a Buckingham-palotába, ahol átnyújtja neki a lemondását. A királynő ezután, a kormánypárt javaslata alapján, kinevezi az új miniszterelnököt.

A vonatkozó törvények szerint azonban a miniszterelnök bármikor jogosult új választást kiírni, és kormánypárti források szerint ezt is kívánja tenni.

A választások kiírása azonban, úgy, hogy azok eredményéig hivatalban is maradjon, rendkívül szokatlan lenne, és minden bizonnyal komoly ellenállásba ütközne. Elvileg az uralkodó visszautasíthatja a választás kiírását, amennyiben az gazdasági károkkal járna az országnak, vagy ha a parlament többsége kijelöli az új miniszterelnök személyét.

Az új miniszterelnököt a kormányon lévő konzervatív párt képviselőinek, majd tagságának kell megválasztania. Amennyiben kettőnél több jelölt van, a képviselőcsoport több lépcsőben kettőre szűkíti le a jelöltek körét.

A végső döntés a párt tagságának kezében van, és a folyamat hosszabb ideig tart. 2019-ben, amikor Boris Johnson Theresa Mayt váltotta, mindez összesen hat hétig tartott.