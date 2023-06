Videón, ahogy légiriadó közben ballagási keringőt járnak a kijevi metróban

A Thales Air Defence nevű vállalat Észak-Írországban újrakezdi a brit Starstreak nevű légvédelmi rakéta gyártását – írja a The Wall Street Journal.

A lap szerint az ukrajnai háborúban is használt rakétát amiatt kezdik el újra gyártani több mint egy évtizednyi szünet után, mert a konfliktus miatt megnőtt az igény ezekre az eszközökre.

A WSJ a vállalattól megtudta, hogy a gyártás újrakezdését több mint egy évre lehet szükség, mivel az egész fegyveripari ellátási lánca akadozik, és ahhoz is idő kell, hogy a gyártáshoz szükséges eszközöket előteremtsék.

A Starstreak a hangsebesség háromszorosával képes haladni, és akár egy vállról indítható rakétavetővel is kilőhető, de komolyabb légvédelmi rendszerek muníciója is szolgálhat. A fegyvert még a hidegháború idején, a '80-as években rendszeresítette a brit hadsereg, és több országba is exportálták, de az utolsó darabot 2012-ben gyártották belőle Belfast városában.