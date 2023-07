Nem várt helyről kételkednek az ukrán ellentámadással kapcsolatban

Fotókat készítettek azokról a belorusz táborokról, ahol a feltételezések szerint a Wagner zsoldosait „szállásolják el” – írja az Ukrajinszka Pravda.

A fotókat állítólag egy helyi lakos készítette Mogilev régió délnyugati részén. Ezeken M–30-as sátrak láthatók, belül fából készült priccsek is felfedezhetők. Egy sátorban akár 60 ember is elfér, és egy-egy sátor felállítása pedig 30 percnél többet nem vesz igénybe.

Az Associated Press által szombaton elemzett műholdfelvételek egy újonnan épített katonai jellegű tábort mutattak be Belaruszban, ami a gyanú szerint a Wagner-zsoldoscsoport harcosainak elhelyezésére szolgálhat – írja a The Telegraph.

A Planet Labs PLC által rendelkezésre bocsátott képek azt sugallják, hogy sátrak tucatjait állították fel az elmúlt két hétben egy korábbi katonai bázison. Egy június 15-én készült műholdas felvételen nyoma sincs a fehér és zöld színű építmények sorainak, amelyek egy későbbi, június 30-i felvételen már jól láthatók.

A Wagner vezetője, Jevgenyij Prigozsin és harcosai a múlt héten Belaruszban kaptak menedéket, miután véget ért az általuk kirobbantott fegyveres felkelés Oroszországban.