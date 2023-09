Ukrajna videón mutatta meg, hogy foglalná vissza a Krímet és igázná le a fekete-tengeri orosz flottát

Az ukrán drónhadsereg bemutatta, hogyan működnek az ukrán felszíni haditengerészeti drónok, és hogyan tudnak csapást mérni az orosz hajókra és hidakra – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ezek a haditengerészeti drónok akár a 80 kilométer per órás sebességet is elérhetik, értékük pedig a 250 ezer dollárt is meghaladhatja.

Az ukrán lap szerint közvetlen fenyegetést jelentenek a krími hídra és a fekete-tengeri orosz flottára.

Az animált videó szerint Ukrajna 5,6 méter hosszú és mintegy egytonnás drónokat vetne be erre a célra, amelyek képesek akár 200 kilogrammos terhet szállítani és akár 81 kilométer per órás sebességre is képesek felgyorsulni. A drónokat egyhuzamban akár 61 óráig is lehet használni.