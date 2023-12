Százezer ukrán rendőrt vezényelnének a frontra

Az az elképzelés, miszerint 100 ezer rendőrt mozgósítanának a frontra, „furcsa és irreális” – jelentette ki Ivan Vijgovszkij, az Ukrán Nemzeti Rendőrség vezetője az egyik ukrán televíziónak adott interjúban.

„Egyes polgárok, köztisztviselők, hivatalnokok azt állítják, hogy a Nemzeti Rendőrségben 250 ezer rendőr van, és felajánlják, hogy 100 ezret közülük kiküldenek a frontra. Furcsa ezt olyan emberektől hallani, akik az állami rendszerben dolgoznak, és ennek ellenére sincsenek tisztában az alapvető számokkal” – mondta a rendőrség vezetője.

Vijgovszkij hozzátette, hogy korábban 300 ezer fő is volt a Nemzeti Rendőrség soraiban, azonban a mai létszámkeret 120 ezer főre apadt, ráadásul mintegy 17,5 ezer üres álláshely nincs lezárva a rendszerben. Valójában tehát körülbelül 100 ezer ember szolgál most a rendőrségnél, akik közül körülbelül 20 ezer nő – fejtette ki.

A rendőrfőnök azt is megjegyezte, hogy a rendőrség már most is bőven kiveszi a részét az ország védelméből, és több ezren harcolnak a fronton. Hangsúlyozta azt is, hogy minden olyan rendőrnek, aki a frontvonalra akar menni, minden további nélkül adott ez a lehetőség – írja az Unian ukrán hírügynökség.