A helyzet bonyolult – így kommentálta az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) az oroszok előrenyomulását Csasziv Jar közelében.

A Strana hírportál arról ír, hogy az Ukrán Fegyveres Erők kommentálták a Donyecki területen lévő Csasziv Jar közelében kialakult helyzetet, ahol az oroszok az elmúlt napokban előrenyomultak. A fronton kialakult helyzetről a 26. tüzérdandár képviselője, Oleg Kalasnyikov számolt be egy országos tévéműsorban.

A katonaság szerint Csasziv Jar az oroszok fő célpontja, ezért a közeli Konsztantyinovka falu is veszélyben van.

A helyzet meglehetősen bonyolult. Az volt, és az is marad. Az orosz hadsereg nem mond le arról, hogy ott rohamozzon, ahol csak tud, csak a gyenge pontot keresi. No és persze a fő törekvései Bogdanovszkoje, Ivanovszkoje és környéke. Emellett jelentős harcok folynak Klescsejevka és Andrejevka közelében is