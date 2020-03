1. Bernie Sanders, az Elit ostora

A veterán vermonti független „demokratikus szocialista“ politikus 2016-ban óriási meglepetésre külsős jeleöltként is meg tudta szorongatni a favorit Hillary Clintont, a támogatására szerveződött mozgalmat pedig 2020-ra nem csak hogy átmentette, de áramvonalasabb és hatékonyabb kampánygépezetté formálta. Támogatottsága már nem csak a fehér szavazók és a fiatalok között számottevő, és az első három államban aratott győzelmével a legesélyesebb elnökjelöltté lépett elő. Azonban mivel a pártelit és a legtöbb befolyásos demokrata politikus továbbra sem szimpatizál vele, és a visszalépő jelöltek, Amy Klobuchar és Pete Buttigieg is legnagyobb riválisát, Joe Bident támogatják, ezért most is minden egyes delegáltra égető szüksége van.

2. Joe Biden, Obama örököse

A volt alelnök a felmérések alapján tavaly végig toronymagas favoritnak számított, azonban amint elkezdődtek a tényleges szavazások, jöttek a kínos eredmények. Kampányát sokan már temették, azonban Dél-Karolinában aratott elsöprő győzelme után újból a centrista pólus legesélyesebb jelöltjének tartják. Biden közvetlen, ismert figura, és sor, demokraták számára kulcsfontosságú választói csoportban, mint a feketék, az idősebbek és a kékgalléros demokraták között nagyon népszerű.

3. Elizabeth Warren, aki az utolsó 14 szalmaszálba kapaszkodik

A massachusettsi szenátor paraméterei alapján tavaly még tökéletes választásnak tűnt: a demokraták balszárnyához tartozik, nő, tapasztalt politikus, és Trump egyik legengesztelhetetlenebb ellenfele. Azonban annak ellenére, hogy 2019-ben végig ő volt a második-harmadik legtámogatottabb jelölt, Iowa után mégsem tudott megkerülhetetlen pólussá válni, és ha ma sem tud reménykeltően sok delegátust szerezni, akkor könnyen lehet, hogy kampánya véget ér.

4. Michael Bloomberg, aki csak most lép akcióba

New York volt polgármestere, a világ egyik leggazdagabb embere tudatosan kihagyta a relatíve kevés delegálttal kecsegtető korai államokat, és neve csak most szerepel először a szavazólapokon. Azonban Bloomberg eddig sem ült ölbe tett kézzel, több százmillió dollárt költött el egy óriási kampánystáb toborzására, az országos és helyi tévéadók reklámokkal való elárasztására. Médiajelenléte olyan átható, hogy még fizetett mémekre és szponzorált influencer-posztokra is jutott néhány milliója. Támogatottságát sikerült is tíz százalék fölé emelnie, azonban az elköltött pénz sokakban visszatetszést keltett, múltbéli botrányait nem tudta meggyőzően kezelni, és az elnökjelölti vitán mutatott gyenge teljesítménye miatt könnyen lehet, hogy nem fog tudni kilépni Biden árnyékából.

5. Tulsi Gabbard, aki még mindig versenyben van, de minek

A hindu-szamoai származású hawaii kongresszusi kéviselő kampánya annak ellenére csendben csorog tovább, hogy egyetlen delegáltal sem tudott szerezni, és 2019 novembere óta az elnökjelölti vitákra sem tudta magát kvalifikálni. Ennek ellenére ma rá is lehet szavazni, és páran bizonyára szavaznak is rá.