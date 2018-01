A fagyott leguán-probléma minket nem nagyon érint, hisz egyrészt nincs olyan hideg nálunk, mint az USA-ban, másrészt nálunk nincsenek leguánok a vadonban. Minden esetre, ha valamilyen rendhagyó módon mégis találna pár fagyott példányt, hagyja inkább ott, ahol találta, különben úgy jár, mint egy közép-amerikai férfi.

A leguán nem őshonos faj az USA-ban, de a rengeteg szabadon engedett korábbi házi kedvencet ez nem bosszantja, legalábbis addig, míg elég meleg van. Floridában ezzel nincs probléma, azonban most ott is olyan hideg volt, hogy a leguánok kvázi hibernálva elkezdtek lepotyogni a fákról. Egy közép-amerikai férfi pedig – mivel ezeket a hüllőket a húsukért is szeretik – úgy gondolta, hogy ingyen kaja.

Össze is szedett párat, majd a fagyott állatokat bedobálta a furgonjába. Azonban azok elkezdtek felengedni a meleg kocsiban, és mivel a férfi nem számított sorozatos feltámadásra, így balesetet okoztak.